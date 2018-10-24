Продажи подержанных электромобилей в России резко выросли

Самый популярный электромобиль в России — Nissan Leaf, который официально у нас не представлен. На вторичном рынке модель заняла 94% об объема (1467 экземпляра).

Оставшиеся «крохи» распределили между собой еще шесть моделей. Второе место досталось Mitsubishi i-MiEV, разошедшемуся тиражом в 40 единиц. На третьей строчке поселилась Tesla Model S, которую предпочли 33 покупателя.

С начала года на территории нашей страны была отдана во вторые руки дюжина BMW i3. Пятое место между собой разделили LADA Ellada и Tesla Model X (по три штуки), а на шестую позицию попал Renault Twizy с показателем в две машины.

Больше всего владельцев подержанных «электричек» с января по сентябрь появилось в Приморском крае: там за это время приобрели 345 «бэушных» авто на электротяге. Второе место в рейтинге регионов досталось Иркутской области (173 машины). ТОП-3 замыкает Хабаровский край с объемом перепроданных электрокаров в 154 экземпляра, сообщает агентство «Автостат».

Стоит напомнить, что отечественный рынок новых электрических авто за три квартала также показывает положительную динамику, хотя с гораздо меньшими объемами: за это время у нас приобрели 94 новых машины на электрической тяге, что на 42% больше прошлогодних продаж.