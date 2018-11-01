Стартовали продажи новой версии внедорожника Lexus LX

На этом тему черного цвета японцы не завершают: головная оптика и передние противотуманные огни затемнены, боковые стекла затонированы, а дверь багажника получила детали из темного хрома.

Инженеры оснастили Lexus LX Inspiration Series сиденьями с вентиляцией и подогревом. Четырехзонная климатическая система умеет автоматически регулировать не только общую температуру в салоне, но и самостоятельно переключать степень подогрева сидений и руля.

Покупателю должны прийтись по вкусу проекционный экран и акустическая система Mark Levinson с 16-ю динамиками, которая выдает 450 ватт.

Всего Lexus соберет 500 «черных» LX, укомплектованных 5,7-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 383 л. с. в сочетании с восьмиступенчатым «автоматом». Ценник стартует от 100 420 американских долларов, что приравнивается к 6,6 млн. рублей по актуальному курсу.