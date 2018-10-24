EuroNCAP разбил на краш-тестах четыре новинки этого года

Mercedes-Benz A-Класса

Все подопытные модели проявили себя неплохо и заработали по пять звезд из пяти. Безопасность взрослых пассажиров и водителя Mercedes-Benz A-Класса эксперты оценили в 96%. Ребенок в хетче защищен на 91%, пешеход — на 92%, а электронные системы безопасности действенны на 75%: подкачала функция удержания автомобиля в полосе движения.

Lexus ES

В Lexus ES безопасность водителя и пассажиров доходит до 91%: при лобовом столкновении у людей в заднем ряду плохо защищена область таза. Малыши находятся в сохранности на 87%, пешеходы и велосипедисты обезопасены на 90%, а электроника отрабатывает на 77% (здесь тоже не дотягивает ассистент удержания в полосе).