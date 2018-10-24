EuroNCAP разбил на краш-тестах четыре новинки этого года

EuroNCAP представил результаты своих краш-тестов, на которых европейский комитет разбил четыре новых автомобиля этого модельного года. В последних испытаниях участвовали компактный хетчбэк Mercedes-Benz A-Класса, седан Lexus ES, Mazda6 в кузове универсал и водородомобиль Hyundai NEXO.
Все подопытные модели проявили себя неплохо и заработали по пять звезд из пяти. Безопасность взрослых пассажиров и водителя Mercedes-Benz A-Класса эксперты оценили в 96%. Ребенок в хетче защищен на 91%, пешеход — на 92%, а электронные системы безопасности действенны на 75%: подкачала функция удержания автомобиля в полосе движения.
Lexus ES
В Lexus ES безопасность водителя и пассажиров доходит до 91%: при лобовом столкновении у людей в заднем ряду плохо защищена область таза. Малыши находятся в сохранности на 87%, пешеходы и велосипедисты обезопасены на 90%, а электроника отрабатывает на 77% (здесь тоже не дотягивает ассистент удержания в полосе).
Mazda6
Mazda6 заработала такие оценки: безопасность взрослых — 95%, детей — 91%, электронные помощники — 73%. А вот пешеходам здесь повезло меньше: их защита достигает всего 66%, вероятный удар по тазу может дорого обойтись. Стоит отметить, что в России «сарай» Mazda6 не представлен, у нас модель продается только в кузове седан.
Hyundai NEXO
Водитель Hyundai NEXO и его взрослые пассажиры в безопасности во время аварий на 94%, малыши — на 87%, самые уязвимые участники движения — на 67%, а системам активной безопасности дали оценку в 80%. Кстати, NEXO — первый автомобиль на водородных топливных элементах, который заработал высшую оценку.