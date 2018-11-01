По новым правилам: как при продаже автомобиля сохранить свои госномера

Фото: www.olx.kz
Нынешний регламент процедуры купли-продажи авто предполагает передачу транспортного средства новому владельцу вместе со старыми госномерами, не иначе. Но что же делать тем, кто хочет сохранить за собой свои «красивые» регистрационные знаки? В этом вопросе, изучив все тонкости, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Мало ли по какой причине водитель желает приберечь госномера для себя. Быть может, ему попалась в свое время «красивая», легко запоминающаяся или знаменательная буквенно-цифровая комбинация. Сразу скажем, что сохранить за собой регистрационные знаки при продаже машины, не нарушая при этом никаких законов, у автовладельца получится. Правда, есть нюансы.

Во-первых, держать дорогие сердцу таблички дома, или где вы там собираетесь их «прятать», запрещено. «Жестянки» следует заблаговременно — еще до подписания договора купли-продажи с покупателем машины — сдать на хранение в подразделение ГИБДД.

Фото: splendid-magazine.md

Согласно относительно свежему приказу от 26.06.2018 №399 «Об утверждении Правил государственной регистрации автомототранспортных средств…», гаишники принимают лишь те знаки, что «соответствуют требованиям законодательства РФ» — иными словами, читаемые, неповрежденные, изготовленные по текущему ГОСТ. Увы, с советскими «номерами» с дедушкиной «Копейки» инспекторы отправят вас восвояси.

Итак, повторим, первое, что вы делаете — отправляетесь в ГИБДД и пишете заявление с просьбой принять на хранение регистрационные знаки. Взамен берете другие, а вместе с ними, разумеется, получаете и новое СТС, и соответствующую отметку в ПТС. Цена вопроса: 350 рублей за штампик в паспорте машины, 500 — за свежую розовую карточку и 2000 «деревянных» — за новые таблички.

И не забудьте про полис ОСАГО! Как только перерегиструете транспортное средство, обратитесь в свою страховую компанию с просьбой внести соответствующие изменения в договор. А вдруг случится ДТП, пока машина будет продаваться?

Фото: liter.kz

На поиск нового автомобиля у вас есть 360 дней — именно столько, согласно все тому же приказу №399, хранятся в ГИБДД госномера. Как только машина поступит в ваше распоряжение, вам нужно будет вновь нанести визит в гаишное подразделение — то, в которое вы отдали «красивые» таблички. А не успеете решить свой транспортный вопрос за год, они «уйдут» к другому автовладельцу в порядке обычной очереди.

Процедура «вызволения» родных номерных знаков практически ничем не отчается от традиционной постановки на учет. Правда, дополнительно придется вновь написать заявление, но на этот раз уже с просьбой выдать «жестянки» с хранения. Вас, естественно, обяжут оплатить все пошлины: за новое СТС, отметку в ПТС и — внимание — госномера. Да, несмотря на то, что они и так вроде бы ваши, денежка все равно взимается.

Как мы видим, сохранение приятных глазу регистрационных знаков выливается в приличную сумму — 5700 рублей. А если ваши старые «жестянки» не соответствуют требованиям, то придется оплатить еще и изготовление дубликатов. Но есть лайфхак: когда гражданин подает заявление в электронном виде через «Госуслуги» и вносит пошлины по безналу, ему предоставляют скидку в размере 30%. Правда, продлится эта акция невиданной щедрости лишь до конца 2018 года.

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1 ноября 2018
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