По новым правилам: как при продаже автомобиля сохранить свои госномера

На поиск нового автомобиля у вас есть 360 дней — именно столько, согласно все тому же приказу №399, хранятся в ГИБДД госномера. Как только машина поступит в ваше распоряжение, вам нужно будет вновь нанести визит в гаишное подразделение — то, в которое вы отдали «красивые» таблички. А не успеете решить свой транспортный вопрос за год, они «уйдут» к другому автовладельцу в порядке обычной очереди.

Процедура «вызволения» родных номерных знаков практически ничем не отчается от традиционной постановки на учет. Правда, дополнительно придется вновь написать заявление, но на этот раз уже с просьбой выдать «жестянки» с хранения. Вас, естественно, обяжут оплатить все пошлины: за новое СТС, отметку в ПТС и — внимание — госномера. Да, несмотря на то, что они и так вроде бы ваши, денежка все равно взимается.

Как мы видим, сохранение приятных глазу регистрационных знаков выливается в приличную сумму — 5700 рублей. А если ваши старые «жестянки» не соответствуют требованиям, то придется оплатить еще и изготовление дубликатов. Но есть лайфхак: когда гражданин подает заявление в электронном виде через «Госуслуги» и вносит пошлины по безналу, ему предоставляют скидку в размере 30%. Правда, продлится эта акция невиданной щедрости лишь до конца 2018 года.