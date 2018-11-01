Subaru отзывает 400 000 автомобилей из-за неисправных моторов

Сервисная акция распространяется на четыре модели, в частности на популярные Subaru Forester, Impreza и BRZ, собранные с января 2012 по сентябрь 2013 года.

Стоит отметить, что только в Японии под отзыв попали около 100 000 машин, а свыше 300 000 экземпляров специалистам бренда придется проверить в других странах, сообщает агентство MarketWatch.

Между тем, и другая японская компания — Toyota — объявила об отзыве 80 000 автомобилей с той же проблемой, проданных на рынках разных стран. Среди бракованных машин примерно 25 000 спорт-купе Toyota Scion FR-S, которое также носит имя Subaru BRZ.

Стоит отметить, что о случаях, связанных с проблемными моторами, до сегодняшнего дня не сообщалось.