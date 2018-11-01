В России растет популярность китайских автомобилей

Самыми популярным за указанное время стали автомобили Lifan: из дилерских центров уехало 11 227 машин, приблизительно столько же было продано в прошлом году.

Второе место досталось Chery: компания реализовала 4179 авто, тоже не показав никакой динамики. В третью строчку вписалась Zotye с результатом в 2047 авто и с впечатляющей динамикой в 190%, что объясняется, как и у большинства других китайских брендов, низкой базой аналогичного периода прошлого года. За ними идет Geely, которую выбрали 1936 покупателей (+14%). А пятерку лидеров замыкает Haval, сбывший 1838 автомобилей (+39%).

Следующие пять позиций выглядят таким образом: на шестой поселилась Changan (1281 штука, +22%), на седьмой — FAW (1073 единицы, +159%), на восьмой — DFM (999 экземпляров, +116%), на девятой — Foton (267 автомобилей, −13%), в хвосте десятки оказался Brilliance (124 машины, −10%).

Остается отметить, что продукция Lifan занимает 45% от всего объема «китайцев» на российском рынке. Бренд, благодаря своей ценовой политике, опережает остальных с таким отрывом, что до конца года за ним вряд ли кто угонится.