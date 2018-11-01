Просроченные на два дня штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт с большой накруткой

Об очередных новых идеях, бурлящих в недрах отечественной службы судебных приставов, поведал СМИ ее директор Дмитрий Аристов. В двух словах речь идет о следующем. Все мелкие штрафы ГИБДД — до 3000 рублей — должны, по его мнению, взыскиваться с банковских счетов должников в автоматическом порядке, без оформления исполнительного производства, причем силами центрального аппарата ФССП.

Если на счетах должника денег нет или штраф больше 3000 — тогда дело передается приставу по месту регистрации гражданина и ведется по существующему ныне алгоритму. При этом должнику будут сообщать через портал госуслуг, что его дело оказалось в руках приставов.

Если в течении двух дней он не оплатит задолженность, произойдет автоматическое списание соответствующей суммы и 7-процентного исполнительного сбора. Последний, кстати, не может быть меньше 1000 рублей. По этой причине, когда человек задолжал государству 500-рублевый штраф за превышение скоростного лимита более чем на 20 км/ч, он, если вовремя не заплатит, лишится за это нарушение дополнительно 1500 рублей, оплатив и само взыскание, и исполнительный сбор.

Однако присмотревшись повнимательнее к новелле, можно обнаружить, что в ней нет ничего принципиально нового по сравнению с существующим порядком. Как и сейчас, останется возможность в течение 20 дней оплатить 50% штрафа. А потом еще все так же будет 40 дней на его погашение в полном объеме. В руки приставов дело попадет лишь по истечении этого срока.