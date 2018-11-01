Просроченные на два дня штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт с большой накруткой

MK
Служба судебных приставов решила оптимизировать взыскание штрафов ГИБДД с водителей. Это планируют делать автоматически, даже без ведения исполнительного производства. В нюансах новации разобрался портал «АвтоВзгляд».
Максим Строкер

Об очередных новых идеях, бурлящих в недрах отечественной службы судебных приставов, поведал СМИ ее директор Дмитрий Аристов. В двух словах речь идет о следующем. Все мелкие штрафы ГИБДД — до 3000 рублей — должны, по его мнению, взыскиваться с банковских счетов должников в автоматическом порядке, без оформления исполнительного производства, причем силами центрального аппарата ФССП.

Если на счетах должника денег нет или штраф больше 3000 — тогда дело передается приставу по месту регистрации гражданина и ведется по существующему ныне алгоритму. При этом должнику будут сообщать через портал госуслуг, что его дело оказалось в руках приставов.

Если в течении двух дней он не оплатит задолженность, произойдет автоматическое списание соответствующей суммы и 7-процентного исполнительного сбора. Последний, кстати, не может быть меньше 1000 рублей. По этой причине, когда человек задолжал государству 500-рублевый штраф за превышение скоростного лимита более чем на 20 км/ч, он, если вовремя не заплатит, лишится за это нарушение дополнительно 1500 рублей, оплатив и само взыскание, и исполнительный сбор.

Однако присмотревшись повнимательнее к новелле, можно обнаружить, что в ней нет ничего принципиально нового по сравнению с существующим порядком. Как и сейчас, останется возможность в течение 20 дней оплатить 50% штрафа. А потом еще все так же будет 40 дней на его погашение в полном объеме. В руки приставов дело попадет лишь по истечении этого срока.

Изменения минимальные. Во-первых, должнику будет даваться не 5, а 2 дня на добровольное погашение с момента получения им уведомления от пристава. И во-вторых, само взыскание штрафа ГИБДД будет производить не конкретный пристав в условном Урюпинске со своего односельчанина. Эту функцию возьмет на себя автоматизированная система и сотрудник центрального аппарата ФССП.

На практике это приведет лишь к тому, что все «косяки» со списанием штрафов со счетов должников будет крайне сложно исправить человеку, проживающему в вышеупомянутом Урюпинске, откуда до «центрального аппарата» — сотни и тысячи километров.

Автор этих строк, например, в начале текущего года оказался в подобной ситуации — неожиданно (никаких уведомлений по почте не приходило!) узнал, что ему аж три месяца назад «прилетел» штраф на 3000 рублей только тогда, когда приствы заблокировали все(!) его банковские счета.

А потом, в счет задолженности, списали с каждого из этих счетов по 3000 рублей — в сумме 9000 рублей! Хорошо, что исполнительно производство вела не безликая система «из центрального аппарата ФССП», а конкретный пристав, к которому можно было придти и оперативно урегулировать накладку. Что бы я делал в такой ситуации, проживая где-нибудь во Владивостоке — совершенно не ясно. Видимо, остался бы без кровных 6000 рублей…

превышение скорости, штрафы, КоАП, пристав, ФССП, ГИБДД
1 ноября 2018
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