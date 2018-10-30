20 лет спустя: тест-драйв обновленного Subaru Outback

Как и тогда, Outback остается одним из немногочисленных вариантов для человека, которому при выборе автомобиля приходится думать и о статусности, и о том, как возить на дачу многочисленное семейство с обременениями в виде тещи, подруги жены, жены, кошки Мурки, пуделя Кляпы, хомячка Степы… А еще о том, как далеко от дорог общего пользования он сможет забраться с другом в поисках рыболовных или охотничьих приключений.

Помнится, первая генерация универсала, вставшего на конвейер в далеком уже нынче 1994 году, выпускался и на «ручке», и с автоматической коробкой передач. Теперь вам предлагают один лишь вариатор. А у первенца «Субару» с «механикой» был и рычаг, включающий пониженный ряд в трансмиссии.

Ох, и куда только эта «понижайка» не позволяла нам залезать, что зимой, что летом! Когда мне пару дней назад довелось поговорить об Outback с автогонщиком, отечественным «субаристским» гуру Cергеем Успенским, воспоминания об этой функции заставили потеплеть его голос.