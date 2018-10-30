20 лет спустя: тест-драйв обновленного Subaru Outback

Фото: Subaru
Когда в 1998 году я впервые сел за руль универсала повышенной проходимости Subaru Outback, то не мог и предположить, что жизнь меня вновь сведет с этим авто, но через 20 лет. Пережив пять поколений, «Аутбэк» изменился основательно. Чем сегодня он покоряет потребителей, дороги и их отсутствие?
Александр Лисицин

Как и тогда, Outback остается одним из немногочисленных вариантов для человека, которому при выборе автомобиля приходится думать и о статусности, и о том, как возить на дачу многочисленное семейство с обременениями в виде тещи, подруги жены, жены, кошки Мурки, пуделя Кляпы, хомячка Степы… А еще о том, как далеко от дорог общего пользования он сможет забраться с другом в поисках рыболовных или охотничьих приключений.

Помнится, первая генерация универсала, вставшего на конвейер в далеком уже нынче 1994 году, выпускался и на «ручке», и с автоматической коробкой передач. Теперь вам предлагают один лишь вариатор. А у первенца «Субару» с «механикой» был и рычаг, включающий пониженный ряд в трансмиссии.

Ох, и куда только эта «понижайка» не позволяла нам залезать, что зимой, что летом! Когда мне пару дней назад довелось поговорить об Outback с автогонщиком, отечественным «субаристским» гуру Cергеем Успенским, воспоминания об этой функции заставили потеплеть его голос.

Впрочем, это не значит, что новый «Аутбэк» не в состоянии форсировать грязевые ванны, разбитые грунтовки и полевые тропы. С клиренсом в 213 мм я поездил на нем по травянистым картам дубнинской поймы, но проверять автомобиль ценой под 3 000 000 «деревянных» на более серьезных внедорожных участках земной поверхности я так и не осмелился.

Да, универсал изменился. Всем своим видом, всеми черточками интерьера салона, функционалом и уровнем комфорта он теперь прямо говорит о том, что сфера его обитания окончательно переместилась в городские просторы и на магистрали. Здесь среда его обитания. На это, в частности, намекает и упомянутый выше вариатор. Отрадно, что работает он без каких-либо нареканий.

Электроника, безусловно, очень помогает водителю, делает поездки безопаснее и комфортнее. Мне, как старому влюбленному в этот автомобиль, было радостно вновь испытать забытые чувства восторга и азарта от управления машиной с оппозитным двигателем и постоянным полным приводом. Не знаю, как других, но меня эти чувства просто подзуживают не останавливаться, а мчаться дальше и дальше.

Хорошая управляемость, прекрасные тормоза, подвеска, позволяющая не обращать внимания на ямы и ухабы, удобная эргономика, просторный салон, система навигации, понятная даже ребенку, — все имеется для того, чтобы двигаться в нужном направлении днем и ночью. Этому помимо прочего чрезвычайно помогает новая «фишка» EyeSight.

Если коротко, то этот чудо-комплекс включает в себя систему аварийного торможения, адаптивный круиз-контроль, функцию помощи удержания в полосе движения, индикатор предупреждения схода с полосы движения и систему оценки усталости водителя.

Еще на заре своего пришествия в Россию, когда аппараты от Subaru были «безрамочными», у них было все отлично с пассивной и активной безопасностью. Помню, знакомая, прилетевшая на каникулы в Москву из Израиля, увидев меня в аэропорту, пошутила, что я ее встречаю на еврейском автомобиле. Поймав мой недоуменный взгляд, она пояснила, что Subaru — одна из самых любимых машин в Земле обетованной как раз из-за своих стандартов безопасности.

Шутки шутками, но через пару лет я столкнулся с человеком, попавшим в страшную аварию на таком же Outback. Фотографии аварийной машинки выглядели совсем нестрашно, но рассказ владельца поражал: сход с полотна дороги на скорости под 80 км/ч и два полных переворота через крышу. Однако у универсала под замену пошли только передние стойки, крыша и капот, все остальное подлежало ремонту. Позднее, уже в Москве, сервисмены сказали ему, что на любом другом авто его бы сплющило при таких кувырканиях, а на Subaru он отделался переломом пары ребер и мелкими ушибами.

Проверять, сохранил ли новый автомобиль навыки беречь жизни своих пассажиров, у меня желания не было, но смею предположить, что вопросы безопасности еще больше повысили свой уровень.

В заключение надо отметить, что Outback как был, так и остался добротным и интересным «вагоном» для нишевой аудитории. Лично меня от покупки нового «Аутбэка» останавливает лишь одно: мой старый любимец так заводил меня в движении, позволяя совершать немало дерзостей на дорогах, что на новом и более совершенном автомобиле я в азарте могу вляпаться в ситуацию, из которой можно будет выбраться, лишь обладая навыками профессионального гонщика.

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30 октября 2018
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