Объявлены российские цены и дата начала продаж обновленной Mazda6

Обновленная Mazda6 стоит аж на 74 000 рублей больше, нежели предыдущая версия. Правда, справедливости ради стоит сказать, что японцы проделали огромную работу: они не только подретушировали кое-какие элементы экстерьера, но и освежили салон машины, а также — что куда интереснее — внедрили новый двигатель и модернизировали прежние моторы.

Так, младший двухлитровый агрегат по-прежнему выдает 150 л. с., но его крутящий момент подрос до 213 Нм. Мощность 2,5-литрового атмосферника увеличилась со 192 до 194 сил, а крутящий момент — с 256 до 258 Нм. Что же до нового двигателя для Mazda6, то им стал 231-сильный турбомотор объемом 2,5 литра, уже знакомый нам по флагманскому кроссоверу CX-9.

Трижды обновленная «шестерка» предлагается покупателям в шести вариантах исполнения: Drive, Active, Supreme, Supreme Plus, Executive и Executive Plus — последняя комплектация является для модели новой. Уже в базовой версии седан располагает двухзонным климат-контролем, обогревом передних кресел, датчиком давления в шинах и светодиодной передней оптикой.

Добавим, что если за рестайлинговую Mazda6 в самом простом исполнении дилеры просят 1 451 000 рублей, то топовая комплектация седана с самым мощным двигателем обойдется уже как минимум в 2 172 000 целковых.