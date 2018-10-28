Тест-драйв Mazda CX-9: мой дом — моя крепость

Увы, человеку, в отличие от животных, трудно обитать в диких условиях, и он вынужден благоустраивать окружающую среду, повсюду создавая для себя зоны комфорта. В XXI веке нам в этом существенно помогает мировой автопром, и теперь у каждого есть возможность передвигаться на любые расстояния, чувствуя себя, как дома. А зона комфорта во многом зависит от ее размеров, в чем мы убедились, протестировав большой и красивый японский кроссовер Mazda CX-9.
Если о хозяине дома судить по его фасаду, то владелец СХ-9, скорее всего, представляет собой преуспевающего жителя мегаполиса в расцвете лет и сил, главу большого и дружного семейства, натуру основательную, для кого пословица «мой дом — моя крепость» — не пустые слова.
Эту внушительную японскую хижину можно считать достойным образцом современной архитектуры. Привлекает она не только большими размерами, но и стильным декором: выглядит дорого, респектабельно и в меру брутально — своим видом не пугает, но уважения уж точно заслуживает.
Что касается габаритов, то Mazda CX-9 с длиной кузова 5075 мм до недавнего времени была самым крупным представителем класса на российском рынке, пока американцы не выпустили своего долговязого гиганта Chevrolet Traverse, растянувшегося на 5189 мм. Больше никто в сегменте пока не превзошел японскую «девятку» размерами.
Неприступное японское жилище привлекательно не только фасадом. Стильное внутреннее убранство этих хором с тремя рядами сидений потешит самолюбие самой взыскательной особы — отделано качественно и, что харакетрно — не выглядит дешево. Японские дизайнеры обошлись без приторной роскоши, при этом глаз здесь не скучает.
Светлый кожаный салон зрительно расширяет пространство, а благодаря объемной площади остекления кажется, что здесь всегда много света и свежего воздуха. Причем в этих апартаментах дело не ограничивается одним только визуальным комфортом. Японцы сильно постарались, чтобы максимально практично спроектировать пространство, и в результате вниманием не обделен ни водитель, ни пассажиры — места всюду предостаточно и каждая мелочь в интерьере призвана заботится об удобстве и спокойствии.
Однако пара недомолвок в этом отношении все-таки присутствуют. Прежде всего, здесь не очень удачно расположены розетки — в CX-9 их всего две: одна спрятана сбоку от центральной консоли в потаенном месте со стороны переднего пассажира, а другая — далеко в багажнике. А во-вторых, японцы не предусмотрели в этом кроссовере такую летнюю опцию, как вентиляция сидений, что для машины подобного класса все-таки непростительно.
В остальном никаких проблем с функциональностью нет. Водителю необязательно тянутся к 8-дюймовому планшету, чтобы с помощью тачскрина управлять мультимедийной системой Mazda Connect. Все ее функции доступны через удобный коммандер HMI в виде шайбы на центральной консоли. Панель приборов выполнена в виде трех круглых колодцев с двумя аналоговыми циферблатами и 4,6-дюймовым цветным TFT-дисплеем. Кроме того, его дополняет цветной проекционный «экран» на лобовом стекле, так что в отношении подачи информации водитель вниманием не обделен.
Для пассажиров второго ряда с его царскими просторами выведен отдельный климат-контроль, на окнах в наличии солнцезащитные шторки, сиденья оборудованы обогревом, а также массивным откидным подлокотником с подстаканниками — живи и радуйся.
Проход на третий ряд совсем не затруднен, кресла откидываются одним движением, и дверной проем достаточно широк. Надо признать, у CX-9 не самый большой в классе багажный отсек, хотя сам по себе этот параметр в 810 литров, согласитесь, впечатляет.
В движении все это богатое японское хозяйство кажется еще более комфортным, и особенно для водителя, потому что управляется CX-9, как большой седан. Благодаря сбалансированной подвеске, «японец» азартно, с минимальными кренами входит в повороты, и порой при совершении маневра даже забываешь, что это крупногабаритный кроссовер.
Вопреки ожиданиями, на волнообразном покрытии CX-9 ведет себя предельно собранно, не раскачиваясь как «американец», при этом на небольшие кочки и выбоины реагирует спокойно и без лишней нервозности. Комфортный руль в меру информативен, на прямой корректировать траекторию подруливаниями не требуется. Так что большая «Мазда» с ее безупречной плавностью хода вполне сойдет за комфортабельного «дальнобойщика».
2,5-литровая «четверка» с турбонаддувом мощностью 231 л. с., которая работает в паре с шестиступенчатым «автоматом», готова на любой разумный каприз азартного драйвера. Запала у СХ-9 хватает за глаза — мотор при разгоне просыпается с самых низов, коробка только и успевает отстреливать передачи. В том, что это боец с гонором сомневаться не приходится, но самым главным его достоинством остается тот факт, что свои спортивные амбиции он демонстрирует интеллигентно и делает это с предельным вниманием к водителю и пассажирам. Можно предположить, что любое проявление азарта контролируется холодным расчетом.
Реальный расход топлива на загородной трассе менялся в зависимости от манеры вождения. Если выдерживать положенные 110 км в час, то аппетит «Мазды» ограничивался примерно 12 литров на «сотню». Однако любые попытки «пришпорить коня» мгновенно увеличивали этот показатель до 14—15 литров и выше.
Что касается внедорожного арсенала, то системы автоматического полного привода и клиренса в 220 мм вполне хватает, чтобы форсировать умеренное бездорожье. С сухим песком, сырым грунтом и скользкой мокрой травой электромагнитная муфта справляется успешно, но все-таки не стоит забывать, что геометрия кузова выдает в СХ-9 типичного городского жителя, и не везде на нем уместно съезжать с асфальта.
В любом случае Mazda CX-9 остается зоной высокого комфорта как для водителя, так и для пассажиров, и эта неприступная японская крепость надежно приютит большое и дружное семейство, защитив его от смой агрессивной среды.
На российском рынке автомобиль продается в трех комплектациях с безальтернативным 2,5-литровым турбмотором мощностью 231 л. с. и единственным шестиступенчатым «автоматом».
Стоимость японского кроссовера варьируется от 2 798 000 до 3 085 000 рублей. На фоне основных его конкурентов это выглядит вполне демократично: Toyota Highlander стоит от 3 387 000, Chevrolet Traverse — от 3 320 000, Honda Pilot от 2 999 900, Volkswagen Teramont — от 2 829 000.