Тест-драйв Mazda CX-9: мой дом — моя крепость

Если о хозяине дома судить по его фасаду, то владелец СХ-9, скорее всего, представляет собой преуспевающего жителя мегаполиса в расцвете лет и сил, главу большого и дружного семейства, натуру основательную, для кого пословица «мой дом — моя крепость» — не пустые слова.

Эту внушительную японскую хижину можно считать достойным образцом современной архитектуры. Привлекает она не только большими размерами, но и стильным декором: выглядит дорого, респектабельно и в меру брутально — своим видом не пугает, но уважения уж точно заслуживает.

Что касается габаритов, то Mazda CX-9 с длиной кузова 5075 мм до недавнего времени была самым крупным представителем класса на российском рынке, пока американцы не выпустили своего долговязого гиганта Chevrolet Traverse, растянувшегося на 5189 мм. Больше никто в сегменте пока не превзошел японскую «девятку» размерами.