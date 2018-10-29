7 признаков скорой смерти двигателя автомобиля

Мало-мальские проблемы с двигателем — «сердцем» машины — кошмарный сон для любого автовладельца, поскольку почти каждая из них сулит не только длительный ремонт, но и космические расходы. Однако почти всегда трудностей можно избежать: нужно лишь внимательно «прислушиваться» к своему автомобилю. Как же понять, что мотор вот-вот «даст дуба», выяснил портал «АвтоВзгляд».
В среднем силовые агрегаты, которыми комплектуются современные авто, способны пробежать без нареканий не более 150 000—250 000 километров. Разумеется, при условии бережной эксплуатации и регулярного обслуживания. По истечению этого срока компоненты мотора начинают поочередно выходить из строя, вынуждая автовладельцев тратиться на ремонт или, вопреки планам, прощаться с любимой машиной.
Смягчить удар по кошельку водителя способна лишь своевременная диагностика: чем раньше обнаружится проблема, тем легче и, главное, дешевле будет ее устранить. Но как же узнать, что двигатель дышит на ладан? Портал «АвтоВзгляд» насчитал 7 признаков скорой смерти мотора, при обнаружении которых стоит бить тревогу.
КАКОЙ НЕРЕШИТЕЛЬНЫЙ!
Первый тревожный звоночек, сигнализирующий о проблемах — робкий запуск. Трудные, слабые «пробуждения» мотора могут говорить о низкой компрессии в цилиндрах, поломках клапанных пружин, трещинах в головке блока, залегании или износе поршневых колец. Скорее на СТО, пока машина, пусть и еле-еле, но все же заводится!
РАБОТАТЬ РОВНО? НЕТ, НЕ СЛЫШАЛ
В процессе эксплуатации автомобиля стареют, помимо прочего, и подшипники двигателя. На проблемы с ними, как правило, мотор указывает нестабильной работой на холостых оборотах. Чувствуете, что мягкость и ровность остались в прошлом — не затягивайте с диагностикой, поберегите свои деньги, время и нервы.
С тоской вспоминаете времена, когда ваше новенькое авто дерзко стартовало и шустро разгонялось? Да, потеря мощности, обусловленная «усталостью» цилиндропоршневой группы и падением компрессии — момент неприятный, хотя вполне естественный. Если, конечно, динамика снизилась в допустимых пределах. А коль это произошло внезапно и очень ощутимо, есть повод немедленно обратиться в сервис.
ЗВЕРСКИЙ АППЕТИТ
Чем машина старше, тем чаще следует проверять уровень моторного масла. Нередко повышенным расходом смазки сопровождается, к примеру, износ поршней или прочих компонентов. Обратите внимание и на то, сколько ваша «ласточка» потребляет топлива. Сильно больше, чем раньше? Возможно, капризничают клапаны или кривошипно-шатунный механизм.
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ
Перегрев двигателя также является веским поводом отложить свои дела и навестить автомехаников. Иногда предпосылкой высоких температур становится не только неисправность системы охлаждения, но и износ прокладки головки блока цилиндров. Эксплуатировать авто в подобных условиях крайне нежелательно.
ПЛАЧУТ СВЕЧИ
Тем, кто в технике не смыслит от слова «совсем», рекомендуем этот абзац пропустить. Всем остальным же советуем внимательно изучить свечи, которые могут многое рассказать о состоянии мотора. В частности, присмотритесь к нагару — чем больше на электродах «крупинок», тем ближе смерть двигателя.
СМОТРИ И СЛУШАЙ
О следующих признаках, вероятно, знают все автовладельцы, вне зависимости от опыта, пола и цвета волос на голове, но мы все-таки напомним. Неестественные шумы мотора, как и подозрительно густой дым из выхлопной трубы — это не нормально. И если причины возникновения «светомузыки», коих бесчисленное количество, вовремя не устранить, то можно «попасть» на дорогостоящий ремонт силового агрегата.