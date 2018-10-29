7 признаков скорой смерти двигателя автомобиля

В среднем силовые агрегаты, которыми комплектуются современные авто, способны пробежать без нареканий не более 150 000—250 000 километров. Разумеется, при условии бережной эксплуатации и регулярного обслуживания. По истечению этого срока компоненты мотора начинают поочередно выходить из строя, вынуждая автовладельцев тратиться на ремонт или, вопреки планам, прощаться с любимой машиной.

Смягчить удар по кошельку водителя способна лишь своевременная диагностика: чем раньше обнаружится проблема, тем легче и, главное, дешевле будет ее устранить. Но как же узнать, что двигатель дышит на ладан? Портал «АвтоВзгляд» насчитал 7 признаков скорой смерти мотора, при обнаружении которых стоит бить тревогу.