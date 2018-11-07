Американцы привезут в Европу 1000-сильный водородный тягач

Готовый прототип можно будет увидеть только в следующем году в середине апреля. Судя по всему, на сегодняшний день тягач существует лишь в виде рендеров.

Nikola Tre оснастят силовыми установками мощностью от 500 до 1000 л. с. с запасом хода до 1200 км в зависимости от комплектации. Кроме того, модель может получить все необходимое оборудование для беспилотного управления.

Производство Nikola Tre наладят не раньше 2022 года. Тогда же американцы начнут строительство водородных станций в Европе. К 2028 году компания собирается открыть 700 точек по производству сжиженного водорода в США и Канаде. На каждом пункте будет вырабатываться до восьми тонн топлива ежедневно.

Стоит напомнить, что бренд уже трудится над созданием тягачей Nikola One и Nikola Two, которые выполнены в футуристичном стиле и крайне похожи на электрогрузовик Tesla Semi. Ему же они и составят конкуренцию, если, конечно, доведут свои прототипы до серийного выпуска.