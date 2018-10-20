Новый Audi e-tron GT породнится с Porsche Taycan

По своим характеристикам силовая установка Audi e-tron GT будет схожа с двигателем электрического кроссовера e-tron. Батарея позволит новинке без дозарядки проходить те же 400 км. «Паркетник» до первой «сотни» может ускоряться за 5,5 секунды и достигать максимальной скорости в 200 км/ч. Что же до нового четырехдверного купе, то его динамические показатели пока неизвестны.

Новый Audi e-tron GT поборется за внимание покупателей с Tesla Model S, которая с нуля до 100 км/ч разгоняется за 4,3 секунды при максимальной скорости в 249 км/ч.

Спорткупе будут собирать на той же модульной «тележке» PPE (Premium Platform Electric), что и Porsche Taycan. Новая архитектура предназначена специально для электромобилей. Напомним, что кроссовер Audi на электротяге — тот самый e-tron — строят на другой платформе, изначально созданной для авто с традиционными ДВС.

Электрическая «четырехдверка» Audi выйдет на рынок в 2020 году. Ее производство наладят на заводе в городе Неккарзульм в Германии. Эта модель станет одной из 10 электрокаров Audi, которые представят до 2025 года, сообщает издание Autocar.