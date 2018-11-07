Почему зимой кажется, что машина едет лучше

Так, в холодное время года мотор машины словно получает небольшую, но вполне ощутимую прибавку лошадиных сил, добавляющую динамических возможностей легковушке. Ощутить этот эффект зимнего времени гораздо проще на авто с механической КП, где потери в трансмиссии намного ниже, чем в автомобиле со всевозможными разновидностями «автоматов» — в том числе «вариаторами» и «роботами».

Откуда же приходит прибавка мощности в студеную пору? Чтобы разобраться в связке «мороз-повышение мощности машины», начнем с основ того, как силовой агрегат вырабатывает мощность. В камеру сгорания поступает порция топлива определенной величины (вычисленный системой управления двигателем) и соответствующий ей объем воздуха. Топливо смешивается с ним, сгорает, вырабатывая рассчитанное количество тепловой энергии, толкает поршень и так далее.

Ключевое отличие зимы от лета, как бы это банально не звучало, в температуре окружающей среды. С точки зрения рассматриваемого вопроса это значит, что бензин (или солярка) и воздух гораздо холоднее чем летом.

Школьный курс физики уверяет нас, что при охлаждении все и вся сжимается. В том числе и топливо, и воздух. При этом плотность большинства веществ при этом растет. Это значит, что литр, к примеру, бензина будет весить зимой больше, чем летом. Как и литр воздуха.