Почему зимой кажется, что машина едет лучше

Мало кто из автовладельцев задумывается, что именно происходит с топливом при летних и при зимних температурах. Но то, что машина, в зависимости от сезона, демонстрирует разную динамику, замечают многие.
Максим Строкер

Так, в холодное время года мотор машины словно получает небольшую, но вполне ощутимую прибавку лошадиных сил, добавляющую динамических возможностей легковушке. Ощутить этот эффект зимнего времени гораздо проще на авто с механической КП, где потери в трансмиссии намного ниже, чем в автомобиле со всевозможными разновидностями «автоматов» — в том числе «вариаторами» и «роботами».

Откуда же приходит прибавка мощности в студеную пору? Чтобы разобраться в связке «мороз-повышение мощности машины», начнем с основ того, как силовой агрегат вырабатывает мощность. В камеру сгорания поступает порция топлива определенной величины (вычисленный системой управления двигателем) и соответствующий ей объем воздуха. Топливо смешивается с ним, сгорает, вырабатывая рассчитанное количество тепловой энергии, толкает поршень и так далее.

Ключевое отличие зимы от лета, как бы это банально не звучало, в температуре окружающей среды. С точки зрения рассматриваемого вопроса это значит, что бензин (или солярка) и воздух гораздо холоднее чем летом.

Школьный курс физики уверяет нас, что при охлаждении все и вся сжимается. В том числе и топливо, и воздух. При этом плотность большинства веществ при этом растет. Это значит, что литр, к примеру, бензина будет весить зимой больше, чем летом. Как и литр воздуха.

Известно, в частности, что один и тот же объем автомобильного топлива при 20ºС примерно на 5% легче того же объема той же жидкости при −20ºС. То есть, грубо говоря, чем холодней, тем больше молекул мы заливаем в бак машины, приобретая на АЗС свои стандартные 10—20 литров горючего. Что касается воздуха, кислород которого требуется для сжигания в камере сгорания, то один и тот же объем его при −20ºС на 15% тяжелее чем при +20ºС. Это означает, что в лютый мороз в мотор, при прочих равных условиях, попадает на 15% больше кислорода и на 5% больше горючего, чем летом.

При сгорании такой топливовоздушной смеси производится больше тепловой энергии, создающей в камере повышенное давление, сильнее толкающее поршень. На выходе — некоторое увеличение мощности движка, которое вполне может заметить опытный автомобилист.

Заметим, что 5-процентное «утяжеление» горючего зимой особой экономии на топливе не даст. Да, зимой АЗС заливает нам в бак за те же деньги фактически больше, чем летом. Но эти «приятные проценты» все равно «съедаются», так как топливные системы большинства машин что зимой, что летом оперируют объемом горючего, а не его весом — сколько миллилитров положено «вдуть» в камеру сгорания за один рабочий цикл, столько и будет влито, сколько бы граммов каждая такая порция ни весила на самом деле.

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7 ноября 2018
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