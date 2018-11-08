«И полетели клапана и вкладыши»: Jeep отзывает в России 312 автомобилей

Дело в том, что из-за вероятного дефекта поршней задних тормозных суппортов система «завоздушивается». В результате тормоза могут сработать некорректно, что приведет к аварийной ситуации. Первый признак поломки — «мягкая» или провалившаяся педаль тормоза при включенном зажигании. В такой ситуации надо срочно обратиться в ближайший дилерский сервис, где бесплатно заменят неисправные детали.

Еще 224 Jeep Wrangler, реализованных с июня текущего года, отзывают из-за возможного брака некоторых сварных швов рамы, которые попросту могут разрушиться. Бракованные «вездеходы» нужно проверить, и при необходимости провести ремонт.

Российские представители марки оповестят всех владельцев дефектных авто, пригласив в сервис к официальному дилеру. Но есть возможность узнать самостоятельно, попала ли ваша машина под акцию. Для этого сравните VIN автомобиля со списком на сайте Федерального агентства «Росстандарт». Если идентификационный номер совпал с одним из перечня, просто свяжитесь с ближайшим дилерским центром и запишитесь на прием.