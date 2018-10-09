Какой предусмотрен штраф, если вместо знака аварийной остановки выставлена канистра

Согласно ПДД, при аварии или вынужденной остановке авто в неположенном месте, на определенном расстоянии от него должен устанавливаться знак аварийной остановки. Однако очень часто вместо заветного красного треугольника наши водители ставят канистры, сумки, запаски и другие предметы, оказавшиеся в багажнике. Как на это может отреагировать гаишник, напоминает портал «АвтоВзгляд».
Логика автовладельцев понятна: предмет, выставленный при ДТП вместо знака аварийной остановки, служит хоть каким-то предупреждением для остальных участников движения. Конечно, это лучше, чем вообще ничего не ставить. Канистра, как и любой другой посторонний предмет, дает хоть какой-то шанс быть замеченным и спастись от столкновения. Но в определенных дорожных условиях он сводится к минимуму — например, в темное время суток в плохо освещенном месте или во время сильного дождя либо снегопада.
Согласно ГОСТу внешняя сторона треугольного знака включает светоотражающие полосы, благодаря чему другим водителям ночью его легко заметить с дальнего расстояния. При этом ширина внешней полосы должна быть не менее пяти сантиметров. С внутренней стороны установливаются специальные флуоресцентные полосы, помогающие его различить при дневном свете.
Все эти стандарты действуют с одной единственной целью — ради вашей же безопасности, поэтому никакой другой предмет из багажника не заменит аварийного треугольника.
Следовательно, бесполезно с пеной у рта доказывать инспектору ГИБДД, что ярко красная канистра или пестрая сумка на асфальте успешно справится с функциями стандартного сигнального знака. А ПДД обязывают устанавливать его незамедлительно при аварии и при вынужденной остановке в запрещенных местах. Расстояние должно быть не менее 15 м от машины в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов.
Речь идет конкретно о знаке аварийной остановки, а не о других предметах, поэтому если в указанных ситуациях он отсутствует, водителю придется заплатить штраф в размере 1000 рублей. Кроме того, этот знак относится к дополнительным элементам, без которых вообще нельзя ездить на автомобиле. Так что, если инспектор ГИБДД установит его отсутствие, автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей.