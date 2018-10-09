Какой предусмотрен штраф, если вместо знака аварийной остановки выставлена канистра

Все эти стандарты действуют с одной единственной целью — ради вашей же безопасности, поэтому никакой другой предмет из багажника не заменит аварийного треугольника.

Следовательно, бесполезно с пеной у рта доказывать инспектору ГИБДД, что ярко красная канистра или пестрая сумка на асфальте успешно справится с функциями стандартного сигнального знака. А ПДД обязывают устанавливать его незамедлительно при аварии и при вынужденной остановке в запрещенных местах. Расстояние должно быть не менее 15 м от машины в населенных пунктах и 30 м — вне населенных пунктов.

Речь идет конкретно о знаке аварийной остановки, а не о других предметах, поэтому если в указанных ситуациях он отсутствует, водителю придется заплатить штраф в размере 1000 рублей. Кроме того, этот знак относится к дополнительным элементам, без которых вообще нельзя ездить на автомобиле. Так что, если инспектор ГИБДД установит его отсутствие, автовладельцу грозит штраф в размере 500 рублей.