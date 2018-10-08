Лояльнее некуда: названы марки авто, которым не изменяют

Наибольшей преданности клиентуры заслужила Toyota: за авто этой марки обращались повторно 52% респондентов, из которых 40% поехали в тот же дилерский салон, что и в первый раз.

Второе место в рейтинге лояльности покупателей с большим отставанием заняли «баварцы»: BMW захотели купить снова 37% опрошенных автолюбителей, а 81% поклонников марки вернулись за новым транспортом к полюбившемуся дилеру. Тройку лидеров замыкает Audi: эта марка вновь пришлись по вкусу 33% участников опроса, причем 64% из них купили «немца» в уже проверенном автосалоне.

На четвертой и пятой строчке прописались Honda (30% поклонников, 47% вернулись за авто в тот же центр) и Mitsubishi (29% фанатов и 55% из них сделали покупку у того же дилера) соответственно.

Шестая позиция досталась Hyundai (28%, 46%), седьмая — Infiniti (25%, 56%), а восьмая — Mazda (24% и 58%). Девятую строчку разделили Land Rover, Chevrolet и Jeep с 22% преданных клиентов (из них лояльность продавцу проявили 68%, 59% и 55% людей соответственно). Замыкает хит-парад Mercedes-Benz (21% и 67%), сообщают специалисты исследовательской компании «Ромир».

Стоит отметить, что в первом десятке брендов, за машинами которых люди приходят вновь, российских производителей нет. Социологический опрос провели среди 2100 владельцев автомобилей 21 марки в городах с населением больше 100 000 человек.