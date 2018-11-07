Что нужно знать для безопасной езды на переднеприводном кроссовере зимой

На первый взгляд, поведение на дороге переднеприводного кроссовера не должно сильно отличаться от повадок, скажем, стандартного современного хетчбэка. Хотя бы в силу идентичности системы привода. Так то оно так, но, как частенько бывает в подобных случаях, ситуация имеет некое «второе дно».

Что касается кроссовера, на котором сэкономили путем отказа от «4х4», то он отличается от обычного «хетча» габаритами. В первую очередь — высотой корпуса. С одной стороны, это плюс для водителя: высоко сижу — далеко гляжу, как говорится. Но с другой стороны, по сравнению со стандартным хетчбэком, у SUV может оказаться заметно хуже обзорность в ситуации маневрирования в узкостях или при парковке. Не даром же всевозможные видеокамеры бокового и тылового обзора устанавливают чаще всего именно на кроссоверах, а на прочих легковушках — гораздо реже.

Поскольку почти любой переднеприводный «паркетник» изначально разрабатывается как нормальный полноприводный, в конструкции его ходовой части закладываются некоторые характеристики, помогающие передвижению по бездорожью — пусть даже и по самому легкому. Это выражается, например, повышенным клиренсом. А также характеристиками подвески, более приспособленной к езде по неровной дороге — то есть имеющей относительно большие ходы и повышенные демпфирующие способности.