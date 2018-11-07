Что нужно знать для безопасной езды на переднеприводном кроссовере зимой

Мода на SUV, захлестнувшая все авторынки мира, привела к появлению такой странной разновидности легковушки как кроссовер, лишенный привода на все колеса. Такого типа машины, как ни странно, обладают своими нюансами поведения на скользкой дороге и особенно — зимой.
Максим Строкер

На первый взгляд, поведение на дороге переднеприводного кроссовера не должно сильно отличаться от повадок, скажем, стандартного современного хетчбэка. Хотя бы в силу идентичности системы привода. Так то оно так, но, как частенько бывает в подобных случаях, ситуация имеет некое «второе дно».

Что касается кроссовера, на котором сэкономили путем отказа от «4х4», то он отличается от обычного «хетча» габаритами. В первую очередь — высотой корпуса. С одной стороны, это плюс для водителя: высоко сижу — далеко гляжу, как говорится. Но с другой стороны, по сравнению со стандартным хетчбэком, у SUV может оказаться заметно хуже обзорность в ситуации маневрирования в узкостях или при парковке. Не даром же всевозможные видеокамеры бокового и тылового обзора устанавливают чаще всего именно на кроссоверах, а на прочих легковушках — гораздо реже.

Поскольку почти любой переднеприводный «паркетник» изначально разрабатывается как нормальный полноприводный, в конструкции его ходовой части закладываются некоторые характеристики, помогающие передвижению по бездорожью — пусть даже и по самому легкому. Это выражается, например, повышенным клиренсом. А также характеристиками подвески, более приспособленной к езде по неровной дороге — то есть имеющей относительно большие ходы и повышенные демпфирующие способности.

Для парковки на бордюрах и преодоления снежных «брустверов» это, безусловно, крайне полезно. Но при маневрах на более-менее повышенных скоростях такая подвеска, как правило, заметно уступает той, что установлена на уже упоминавшемся выше усредненном хетчбэке.

Повышенный центр тяжести кузова полноприводного кроссовера уже сам по себе исключает, например, резкие повороты на скоростях, превышающих 40—50 км/ч — можно элементарно перевернуться. При этом легковушки с более приземистыми типами кузова подобные маневры выполняют вполне спокойно.

Кроме того, нельзя не упомянуть о еще одной особенности переднеприводных кроссоверов, существенной для зимнего вождения. Речь идет об электронных ассистентах для езды по бездорожью или скользкому покрытия, которыми многие из них оснащены, в отличие от подавляющего большинства хетчбэков и седанов. Понятно, что все эти режимы езды по снегу, спуска по склону, по сыпучему песку или камням — не более чем программы, с помощью которых «мозги» машины управляют работой мотора, КП и тормозных механизмов.

Однако не особо опытному водителю использование их в соответствующих дорожных условиях может действительно помочь — чего не в состоянии обеспечить электроника рядового «хетча».

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7 ноября 2018
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