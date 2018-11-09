Европейский дебют российского Aurus состоится в Женеве

Дебют, правда, будет весьма скромным. На своем стенде Aurus представит только модель Senat в кузовах седан и лимузин. Однако представители марки уверены, что европейская премьера «президентского» авто станет довольно заметным событием автосалона. Свою уверенность они обосновывают тем, что уже сейчас получили заказов на два года вперед, так что ни в следующем, ни в 2020 году возможности купить роскошное авто российского производства не будет. Другое дело, что все машины закзаны исключительно россиянами, а как отнесется к новинке, которая еще даже не встала на конвейер, зарубежная публика — еще вилами на воде писано.

Между тем стоит напомнить, что по предварительным данным Aurus Senat обойдется покупателю приблизительно в 10 млн. рублей. В продуктовую линейку кроме этой модели войдут микроавтобус Arsenal и внедорожник Komendant.

Все машины бренда будут построены на основе одной архитектуры и оснащены 4,4-литровым мотором V8 мощностью 598 л. с., агрегаторованным с девятидиапазонной автоматической коробкой передач, системой полного привода и гибридной надстройкой.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», производство моделей Aurus возможно наладят в Татарстане на мощностях Sollers.