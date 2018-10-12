В России продали 100 000 автомобилей Datsun

До конца года каждый новый клиент Datsun вместе с новеньким автомобилем может выбрать себе один из этих трех бонусов.

Напомним, что на сегодняшний день бренд предлагает россиянам две бюджетных модели: седан on-DO и хетчбэк mi-DO. Ценник на первый стартует от 461 000 рублей, а второй обойдется минимум в 536 000 «деревянных».

Под капотом можно найти один из пары бензиновых моторов, представленных в линейке — 1,6 литровый восьмиклапанный мощностью 87 л. с. Кроме него, автомобили оснащают двигателем того же объема с 16 клапанами с отдачей 106 «лошадей».

Стоит сказать, что Datsun с начала года реализовал у нас 13 702 своих авто, потеряв 22% продаж по сравнению с тем же периодом в прошлом году. В российском рейтинге популярности марка занимает 17-ю строчку между Lexus и Mazda.