Почему в России не выгодно строить дороги, не требующие ремонта

Только не подумайте, что ваш корреспондент — законченный ворчун, которого хлебом не корми, а дай выплеснуть наружу заряд негатива. Отнюдь! Просто pа державу обидно, когда казенные (читай — наши с вами) деньги многомиллиардными суммами расходуются не на дело, а на создание «театральных декораций». Взять те же дороги. Не сторонник сравнения с «забугорщиной», но вот в Америке трассы из бетона построены еще полвека назад и ремонта с тех пор не видели, а состояние у них такое, будто только на прошлой неделе в торжественной обстановке перерезали красную ленту и пускали первые автомобили. В Финляндии, где климат ничуть не мягче, чем в сопредельных с ней регионах России, ямочным ремонтом не занимаются десятилетиями, не говоря уж о капитальном восстановлении дорог…

А у нас? По осени уложат новый асфальт, а по весне по нему будто эскадрилья бомбардировщиков отработала. И это не смотря на то, что вовсю (во всяком случае на бумаге ) строители используют «наноасфальт», «супербетон» и прочие инновации, о существовании которых наши зарубежные партнеры скорее всего и не слышали, ведь и без оных у них получается строить дороги на века.