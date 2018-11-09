Почему в России не выгодно строить дороги, не требующие ремонта

Фото avtovzglyad.ru
Новые технологии и пресловутые инновации не обошли стороной в том числе и отрасль дорожного строительства, в чем убедился портал «АвтоВзгляд», побывав осенью этого года в Казани на выставке «Дороги-2018». Правда, рассчитывать, что в обозримом будущем мы будем ездить по качественно новым трассам, увы, не приходится.
Дмитрий Зленко

Только не подумайте, что ваш корреспондент — законченный ворчун, которого хлебом не корми, а дай выплеснуть наружу заряд негатива. Отнюдь! Просто pа державу обидно, когда казенные (читай — наши с вами) деньги многомиллиардными суммами расходуются не на дело, а на создание «театральных декораций». Взять те же дороги. Не сторонник сравнения с «забугорщиной», но вот в Америке трассы из бетона построены еще полвека назад и ремонта с тех пор не видели, а состояние у них такое, будто только на прошлой неделе в торжественной обстановке перерезали красную ленту и пускали первые автомобили. В Финляндии, где климат ничуть не мягче, чем в сопредельных с ней регионах России, ямочным ремонтом не занимаются десятилетиями, не говоря уж о капитальном восстановлении дорог…

А у нас? По осени уложат новый асфальт, а по весне по нему будто эскадрилья бомбардировщиков отработала. И это не смотря на то, что вовсю (во всяком случае на бумаге ) строители используют «наноасфальт», «супербетон» и прочие инновации, о существовании которых наши зарубежные партнеры скорее всего и не слышали, ведь и без оных у них получается строить дороги на века.

  • Фото avtovzglyad.ru
  • Фото avtovzglyad.ru

На выставке подхожу к стенду фирмы, производящей специальный модификатор для повышения прочностных характеристик асфальта. Присадка делается из переработанных по особой технологии автомобильных покрышек и добавляется на этапе производства в «дорожную одежку». Если верить аннотации к продукту, то эти чудо-гранулы из резины позволяют на 40 процентов увеличить межремонтные интервалы, в 5 раз снижают вероятность образования колеи, а в целом дорожное полотно с применением этой добавки служит вдвое дольше, чем аналогичный асфальт без оного модификатора. Задаю гендиректору фирмы-производителя прямой вопрос, дескать, если все написанное правда, то от чего уже через полгода этот наноасфальт нуждается в латании дыр?

– На самом деле вечный асфальт в нашей стране никому не нужен, — с горечью начинает ответ мой собеседник. — Контракты на дорожное строительство составлены настолько юридически хитро, что по сути подрядчик ни за что ответственности не несет. И это выгодно всем: подрядные организации всегда при деле — сначала асфальт перестелили, на будущий год ямки заделали, еще через годик от колейности избавляются. А там, глядишь, и контракт на капитальный ремонт подоспеет. А на каждом этапе чиновники остаются при стабильных откатах…

Перефразируя классика, можно сказать, что в России по-прежнему две беды: жадные до денег бюрократы, алчность которых порождает вторую напасть — отвратительные дороги. И пока мы не избавимся от первой проблемы, вторую едва ли получится решить. Даже несмотря на самые современные технологии.

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, ремонт, дорога
9 ноября 2018
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