В Сеть попали свежие снимки президентмобиля Aurus Arsenal

Aurus Arsenal можно сразу опознать по массивной хромированной фальшрадиаторной решетке, которая занимает все пространство от края капота до нижней «губы» бампера. Судя по массивным стойкам, на снимки попал бронированный экземпляр.

И, хотя на рынок продукция Aurus пока не запущена, а сам фургон даже не был представлен официально, Arsenal на дороге замечают уже не в первый раз. Так, авто в белой окраске кузова ранее был замечен в Астрахани.

Новый минивэн будет оснащен 4,4-литровой V-образной «восьмеркой» мощностью 598 л. с. в паре с девятидиапазонным «автоматом».

Стоит отметить, что минивэн из президентского кортежа назвали в честь одной из кремлевских башен — Угловой Арсенальной. Собственно, как и Senat, который получил имя от Сенатской башни.

Напомним, что премьера бренда и дебют лимузина Aurus Senat состоялся в конце лета на Московском моторшоу. Предстоящей весной на автосалоне в Женеве будет представлен внедорожник Komendant. Информации о том, когда будет доступен микроавтобус, пока нет.