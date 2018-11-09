Mercedes-Benz отзывает в России более 1000 машин

Под сервисную кампанию подпадают 1 152 автомобиля Mercedes-Benz GLC, выпущенных с апреля по июль 2018 года. Неисправность указанных машин заключается в неправильной фиксации язычка ремня безопасности на крайних задних сидениях. Для устранения дефекта производитель должен интегрировать дополнительный буферный элемент в облицовку стоек.

Кроме того, сервисная акция распространяется также на 14 автомобилей Mercedes-Benz CLS-класса и E-класса, реализованных с октября 2017 по апрель 2018 года. Причиной отзыва стала неправильная калибровка одной из систем подушки безопасности переднего пассажира переднего кресла. В рамках отзыва производитель обязуется заменить неисправный аэрбэг. Все работы будут проводиться бесплатно.

Напомним, что в октябре Mercedes-Benz уже объявлял отзывную компанию на 123 четырехдверных купе CLS, которые выпускались с 2017 по 2018 года. Причиной отзыва стал возможный брак в корпусе катушки ремней безопасности водителя и переднего пассажира.