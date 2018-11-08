Пять самых дешевых представительских седанов пятилетнего возраста

Audi A8

На вторичном рынке самым доступным вариантом представительского седана не старше 2013 года выпуска оказался Audi A8 предыдущего поколения (D4), который реально купить всего за миллион рублей. Между прочим, примерно за те же деньги предлагаются новенькие полноприводный Renault Duster, топовая версия Hyundai Solaris, старшие комплектации Skoda Rapid и куча остального бюджетного добра, корейского, китайского и прочего производства.

За 1 000 000—2 000 000 рублей можно выбрать полноприводный Audi A8 в версии Long с моторами объемом 3 л (290 или 310 л. с.); 4 л (420 л. с.) и даже 6,3 л (500 л. с.).