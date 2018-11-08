Пять самых дешевых представительских седанов пятилетнего возраста

Чтобы стать полноправным владельцем совсем не старого представительского седана со всеми сопутствующими праздниками жизни, достаточно накопить миллион. А для статуса настоящей VIP-персоны останется только наскрести на зарплату личного водителя и быть готовым тратить дополнительные средства на обслуживание такой машины. К тому же в ценовом диапазоне до 2 000 000 рублей можно рассчитывать даже на гибридные версии.
Audi A8
На вторичном рынке самым доступным вариантом представительского седана не старше 2013 года выпуска оказался Audi A8 предыдущего поколения (D4), который реально купить всего за миллион рублей. Между прочим, примерно за те же деньги предлагаются новенькие полноприводный Renault Duster, топовая версия Hyundai Solaris, старшие комплектации Skoda Rapid и куча остального бюджетного добра, корейского, китайского и прочего производства.
За 1 000 000—2 000 000 рублей можно выбрать полноприводный Audi A8 в версии Long с моторами объемом 3 л (290 или 310 л. с.); 4 л (420 л. с.) и даже 6,3 л (500 л. с.).
Mercedes-Benz S-класса
Статусный Mercedes-Benz S-класса пятилетнего возраста пятого поколения (W221) можно приобрести на вторичном рынке всего за 1 300 000 рублей! А ведь почти за аналогичную сумму люди покупают такие новые машины, как Chery Tiggo 5, Zotye Coupa, Dongfeng AX7, Geely Atlas и прочих представителей китайского автопрома.
А на «вторичке» по цене до 2 000 000 доступны пятилетние Mercedes-Benz S-класса в прекрасном состоянии, оснащенные 3,5-литровым мотором мощностью 306 л. с., со средним пробегом от 100 000 до 150 000 км. Экземпляры шестой генерации (W222) уже предлагаются минимум за 2 500 000 рублей.
BMW 7-й серии
Если на вторичном рынке выбирать баварский седан представительского класса не старше 2013 года выпуска, то за те же 1 300 000 «деревянных» можно рассчитывать на модели пятой генерации (F01/F02). В сравнении с Mercedes-Benz S-класса, пятилетних и четырехлетних BMW 7-й серии предлагается гораздо больше.
В ценовом диапазоне от 1 300 000 до 2 000 000 можно выбрать автомобиль с пробегом от 80 000 до 150 000 км с двумя вариантами бензиновых моторов — либо с 3-литровым агрегатом мощностью 320 л. с., либо с 450-сильным объемом 4,4 л. Причем за эти деньги доступны удлиненные версии.
Jaguar XJ
Представительский Jaguar XJ 2013 года выпуска последнего пятого поколения предлагается минимум за 1 500 000 рублей.
В ценовом диапазоне от 1 500 000—2 000 000 можно приобрести экземпляры с пробегом от 70 000 до 150 000 километров с тремя вариантами моторов: бензиновые агрегаты объемом 2 л мощностью 240 л. с. и 340-сильный объемом 3 л, а также дизельный 3-литровый с отдачей 275 л. с. Удлиненные версии доступны минимум за 2 200 000 «деревянных».
Lexus LS
Самым дорогим в нашем рейтинге оказался японский седан Lexus LS предыдущего четвертого поколения. Пятилетние экземпляры стоят минимум 1 800 000 рублей, причем таких предложений, в отличие от конкурентов, не так много.
Примечательно, что самые доступные варианты стоимостью до 2 000 000 — это гибридные модификации LS 600h мощностью 394 л. с. У остальных комплектаций ценник выше — в основном это варианты с 4,6-литровым бензиновым мотором мощностью 370 л. с., среди которых встречаются версии с удлиненным кузовом.