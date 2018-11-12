Hyundai построит пикап на базе Tucson новой генерации

Прототип построили, опираясь на запросы потребителей США. Но теперь ситуация заставляет учитывать мнение покупателей и других регионов, поэтому производителю потребуется достаточно много времени на доработки.

Новинка увидит свет в 2021 или 2022 году, а собирать пикап будут на заводе именно в США, сообщает глава Hyundai Ли Вонхи в интервью Automotive News. Напомним, что Santa Cruz позиционировался, как пикап для городских экстремалов. Полноприводная машина оснащена 2-литровым дизелем мощностью 190 л. с.

Кроме того, г-н Вонхи рассказал, что в следующем году корейцы покажут два новых кроссовера, один из них сейчас проходит под кодовым именем QX. Также Hyundai до 22 года запустит в производство еще три «паркетника» под брендом Genesis, ориентированных, правда, только на североамериканский рынок.