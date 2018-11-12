Hyundai построит пикап на базе Tucson новой генерации

Фото: Hyundai
Компания Hyundai анонсировала выпуск пикапа, построенного на основе кроссовера Tucson следующего поколения. Благодаря новой модели корейцы хотят открыть для себя еще один сегмент авторынка. Новинка унаследует внешность концепткара Santa Cruz, представленного публике в 2015 году.
Светлана Ермолаева

Прототип построили, опираясь на запросы потребителей США. Но теперь ситуация заставляет учитывать мнение покупателей и других регионов, поэтому производителю потребуется достаточно много времени на доработки.

Новинка увидит свет в 2021 или 2022 году, а собирать пикап будут на заводе именно в США, сообщает глава Hyundai Ли Вонхи в интервью Automotive News. Напомним, что Santa Cruz позиционировался, как пикап для городских экстремалов. Полноприводная машина оснащена 2-литровым дизелем мощностью 190 л. с.

Кроме того, г-н Вонхи рассказал, что в следующем году корейцы покажут два новых кроссовера, один из них сейчас проходит под кодовым именем QX. Также Hyundai до 22 года запустит в производство еще три «паркетника» под брендом Genesis, ориентированных, правда, только на североамериканский рынок.

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12 ноября 2018
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