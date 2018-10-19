Камбэка не будет: GM продает завод под Санкт-Петербургом

Самый вероятный покупатель — ЗАО «Юнисон», белорусский партнер GM. Судя по всему, компании уже подошли к финальной стадии обсуждения и направили документы о своих намерениях в администрацию города.

На свежевыкупленном заводе белорусы собираются производить автомобили GM, в частности Сhevrolet Tahoe, Cadillac ХТ5 и Escalade, а также модели других брендов. Представители «Юнисона» не исключают сборку и электрокаров, сообщает интернет-газета «Фонтанка».

Стоит напомнить, что General Motors практически ушел из России в 2015 году, оставив на рынке только премиальные модели, а также прервал производство, в том числе и на заводе в Северной столице. После этого, в качестве производственной площадки предприятие рассматривали BMW и GM Uzbekistan. В прошлом году белорусы также планировали арендовать мощности, но сделка не состоялась. Теперь они планируют завод выкупить.

Но как бы там ни было, но судя по этой сделке возвращаться в Россию GM не планирует, хот ранее ходили слухи, что он может возобновить продажи бюджетных Opel и Сhevrolet. Увы…