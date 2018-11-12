Как отличить настоящий дорожный знак от подделки

Обычно речь идет о запрещающем дорожном знаке, поэтому сразу закрадывается подозрение, что местные сотрудники ГИБДД его специально водрузили вопреки всем установленным правилам с целью наживы.

На самом деле размеры и материалы дорожных знаков, как и их местонахождение, регламентируется Госстандартом 23457−79. Согласно этому ГОСТу, их установка определяется в зависимости от ряда факторов — скоростного режима, загруженности трассы, населенного пункта, видимости, дорожного рельефа и т. д.

Прежде всего, знаки должны быть хорошо видны водителям и пешеходам — в хорошую погоду человек с нормальным зрением сможет легко их распознать за 100 метров. Так что никакие столбы, деревья, рекламные баннеры, строения не должны эти жестянки закрывать. ГОСТ строго предусматривает типоразмеры, высоту установки, расстояние до обочины и прочие параметры дорожных символов, которые придется тщательно изучить, чтобы суметь на законном основании оспорить их местонахождение.