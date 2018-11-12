Как отличить настоящий дорожный знак от подделки

На наших дорогах встречаются самые удивительные и непредсказуемые сюрпризы, которые нередко вызывают недоумение и массу вопросов. Например, каждому опытному водителю хотя бы однажды попадался совершенно нелепый дорожный знак, установка которого на своем месте абсолютно противоречит здравому смыслу. Как проверить его подлинность и законность местонахождения, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Обычно речь идет о запрещающем дорожном знаке, поэтому сразу закрадывается подозрение, что местные сотрудники ГИБДД его специально водрузили вопреки всем установленным правилам с целью наживы.
На самом деле размеры и материалы дорожных знаков, как и их местонахождение, регламентируется Госстандартом 23457−79. Согласно этому ГОСТу, их установка определяется в зависимости от ряда факторов — скоростного режима, загруженности трассы, населенного пункта, видимости, дорожного рельефа и т. д.
Прежде всего, знаки должны быть хорошо видны водителям и пешеходам — в хорошую погоду человек с нормальным зрением сможет легко их распознать за 100 метров. Так что никакие столбы, деревья, рекламные баннеры, строения не должны эти жестянки закрывать. ГОСТ строго предусматривает типоразмеры, высоту установки, расстояние до обочины и прочие параметры дорожных символов, которые придется тщательно изучить, чтобы суметь на законном основании оспорить их местонахождение.
Например, расстояние от кромки проезжей части до ближайшего к ней края знака должно быть в пределах от 0,5 до 2 м. И если вы умудритесь с ходу заметить несоответствие этим размерам, у вас есть право усомниться в законности его установки, и вы можете с чувством гражданского долга накатать заявление о правомерности установленного знака. Только придется запастись терпением.
Монтаж и содержание всех знаков входит в компетенцию местных дорожных служб (ЦОДД), но каждый из них, вне зависимости — временный он или постоянный, должен пройти согласование в ГИБДД. Поэтому жаловаться можно сразу в обе инстанции. На основании ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» N59-ФЗ ответ должен быть предоставлен в течение 30 дней. В любом территориальном ГИБДД имеется отдел, который занимается согласованием установки дорожных знаков и их проверкой на вверенной территории.
А если на вас уже составлен протокол об административном правонарушении, и вы уже получили штраф за нарушение ПДД согласно сомнительной таблички, то смело обжалуйте его в суде, приложив соответствующие нормативные акты. Срок процедуры обжалования — 10 дней. Только не вздумайте самовольно демонтировать знак, даже если вы на все сто процентов уверены, что ему там не место. Согласно Административному кодексу вас оштрафуют на сумму от 5000 до 10000 рублей. А могут еще пришить «хулиганку» и посадить на 15 суток.