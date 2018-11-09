Объявлена дата премьеры семиместного кроссовера Hyundai Palisade

Технические характеристики «Палисада» держатся в тайне. Однако по предварительным данным, семиместный кроссовер построят на той же модульной платформе, что и новый KIA Telluride. Говорят, что под капотом новинки «поселится» V-образная «восьмерка» с отдачей в 290 л. с., а привод будет как передний, так и полный — в топовых модификациях. Насколько эти сведения соответствуют действительности, узнаем совсем скоро.

Ходят слухи, что новый Hyundai Palisade доберется и до нашей страны, хотя в российском представительстве марки эту информацию пока никак не комментируют — мол, слишком рано говорить о перспективах модели, ее ведь еще даже не представили. Но учитывая тот факт, что у нас продается Grand Santa Fe, а «Палисад» как раз таки является его преемником, можно смело предположить, что новинку в шоу-румах мы все же увидим.