Обновленный седан Mercedes-Benz E-класса впервые замечен на тестах

На днях во время тестов были замечены обновленные Mercedes-Benz E-класса All-Terrain и Coupe, теперь же штутгартцы вывели на дороги общего пользования и E-класс в кузове седан. Что интересно, в отличие от своих собратьев, оснащенных полноценной задней оптикой, четырехдверка располагает временными световыми приборами. И это первое, что бросается в глаза, как ни странно.

И раз уж мы начали с кормы, то стоит сразу сказать, что прочих серьезных новшеств, помимо оптики, здесь не предвидится — разве что бампер дизайнеры слегка подретушируют. Чуть больше обновлений произойдет в передней части машины. Как минимум, седан обзаведется перелицованными фарами — такими же, как у выше упомянутых «Ешек» All-Terrain и Coupe.

Кроме того, вероятно, штутгартцы поработают над передним бампером и радиаторной решеткой. На это намекает плотная камуфляжная пленка, которой тщательно укрыта «морда» автомобиля. Наверняка, с обновлением Е-класс получит и расширенный список оснащения, но об этом говорить пока слишком рано.

Даже ориентировочные сроки премьеры посвежевшей штутгартской модели не называются. Однако по мнению наших зарубежных коллег из Motor1, семейство обновленных автомобилей дебютирует ближе к концу следующего года.