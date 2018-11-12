5 способов экономить топливо зимой

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Ни для кого не секрет, что при отрицательных температурах воздуха расход топлива на автомобилях ощутимо возрастает, чему есть несколько разумных объяснений. Однако даже в зимнее время года — при более сложных условиях эксплуатации — на горючке можно экономить. Как именно, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Вопрос экономии топлива, активно прибавляющего в цене, беспокоит автовладельцев вне зависимости от погоды за окном. Способы сократить расходы на горючку, как известно, есть — только в разное время года они тоже разные. Если летом «работают» одни советы, то зимой — совсем другие. Рассмотрим те, что актуальны при отрицательных температурах воздуха, благо что в некоторых регионах нашей необъятной столбики термометров уже опустились ниже нуля.

ПРОГРЕВАЙ ПРАВИЛЬНО

Дабы уберечь кошелек, зимой следует уделить особое внимание прогреву двигателя после длительной стоянки. Не нужно запускать мотор за месяц до предполагаемой поездки — агрегатам и механизмам достаточно всего одной-двух минут, чтобы «проснуться» и приготовиться к работе, не потребляя при этом «лишнего» топлива. И не «кидайте» педаль газа сразу в пол, только плавные движения: аккуратные разгоны и торможения.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Пока двигатель приходит в себя, стряхните с кузова снег, если автомобиль за ночь превратился в сугроб. Во-первых, так безопаснее, что бы кто ни говорил. А во-вторых, это поможет сэкономить горючку, хоть и незначительно. Каким образом? Хорошенько поработав собственными руками, вы избежите необходимости в обогреве зеркал и заднего стекла. Да, эти электроприборы потребляют немного, но все же потребляют.

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МАСЛО МАСЛЯНОЕ

Подготавливая автомобиль к морозам, желательно по возможности заменить и моторное масло на «зимнее». Скажем, если летом вы используйте смазку с маркировкой 10W30, то осенью залейте менее вязкую жидкость — 0W30 или хотя бы 5W30. С «правильным» маслом двигателю будет работать проще, а значит и расход топлива несколько снизится.

ВО ВСЕОРУЖИИ

Да и вообще, при низких температурах за состоянием автомобиля необходимо следить более тщательно. Время от времени проверяйте давление в шинах, уровень охлаждающей жидкости в системе и заряд аккумуляторной батареи. Эти нехитрые манипуляции действительно способны уберечь кошелек. Пусть и, опять же, незначительно.

ВСЕ СВОЕ ВОЖУ С СОБОЙ

Проведите ревизию грузового отсека: выложите все те вещи, которые в ближайшие месяцы точно вам не потребуются. Дело в том, что «избыточный» вес неизбежно ведет к снижению скорости машины, а значит делает ее менее энергоэффективной. Пользуетесь багажником на крыше? За ненадобностью снимите и его — подобное дополнительное оборудование в зависимости от конструкции «поджирает» до 5—10% топлива.

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12 ноября 2018
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