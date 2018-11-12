5 способов экономить топливо зимой

Вопрос экономии топлива, активно прибавляющего в цене, беспокоит автовладельцев вне зависимости от погоды за окном. Способы сократить расходы на горючку, как известно, есть — только в разное время года они тоже разные. Если летом «работают» одни советы, то зимой — совсем другие. Рассмотрим те, что актуальны при отрицательных температурах воздуха, благо что в некоторых регионах нашей необъятной столбики термометров уже опустились ниже нуля.

ПРОГРЕВАЙ ПРАВИЛЬНО

Дабы уберечь кошелек, зимой следует уделить особое внимание прогреву двигателя после длительной стоянки. Не нужно запускать мотор за месяц до предполагаемой поездки — агрегатам и механизмам достаточно всего одной-двух минут, чтобы «проснуться» и приготовиться к работе, не потребляя при этом «лишнего» топлива. И не «кидайте» педаль газа сразу в пол, только плавные движения: аккуратные разгоны и торможения.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Пока двигатель приходит в себя, стряхните с кузова снег, если автомобиль за ночь превратился в сугроб. Во-первых, так безопаснее, что бы кто ни говорил. А во-вторых, это поможет сэкономить горючку, хоть и незначительно. Каким образом? Хорошенько поработав собственными руками, вы избежите необходимости в обогреве зеркал и заднего стекла. Да, эти электроприборы потребляют немного, но все же потребляют.