Представлен обновленный кроссовер Mazda CX-5

Кроме того, теперь Mazda CX-5 во всех комплектациях вооружен продвинутой системой перераспределения крутящего момента между ведущими колесами во время маневра G-Vectoring Control Plus. Новая функция улучшает управляемость автомобиля на любом дорожном покрытии.

И еще «паркетник» может похвастать камерами кругового обзора и мультимедийной системой с семидюймовым сенсорным монитором. Салон украшает самозатемняющееся зеркало заднего вида, а комфортнее поездку сделают сиденья переднего ряда с функцией вентиляции.

Напомним, что кроме свежего движка под капотом «японца» можно найти — на выбор — моторы объемом 2 л и 2,5 л мощностью 156 л. с. и 188 «лошадей» соответственно.

Обновленный кроссовер представлен пока только для североамериканского рынка. Российскому потребителю придется довольствоваться дорестайлинговой моделью либо с двухлитровым двигателем с отдачей в 150 л. с., либо со 194-сильным мотором объемом 2,5 л. У нас ценник Mazda CX-5 стартует от 1 520 000 рублей.