Toyota Camry и Avalon «зарядили» инженеры TRD

Конечно, рассекретив внешность Toyota Camry TRD и Avalon TRD, все технические подробности марка не раскрывает: о начинке мы узнаем, скорее всего, во время премьеры на автосалоне.

Но по инсайдерской информации, Camry TRD оснастили 3,5-литровой V-образной «шестеркой» мощностью 305 л. с. с 361 Нм крутящего момента, а Avalon получил такой же мотор, но в варианте поскромнее — с отдачей в 271 «лошадку» (максимальный крутящий момент — 335 Нм). Оба движка сочетаются с восьмискоростной автоматической коробкой передач. Так ли это, узнаем уже через пару недель.

«Четырехдверки» со спортивными наклонностями обзавелись большим количеством черных пластиковых элементов в экстерьере, такого же цвета металлическими спойлерами, пересмотренным «оперением» и черными колесными дисками с эмблемой TRD. Кроме того, эта же надпись красуется на крышке багажника, подголовниках и ковриках.