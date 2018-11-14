5 самых неудобных решений в современных авто, сводящих водителей сума

Сила привычки у человека настолько велика, что со временем она становится для него потребностью, и этот факт в обязательном порядке должен учитывать мировой автопром. Однако на некоторых зарубежных рынках укоренился свой подход к определенным инженерным решениям, которые у нашего потребителя ничего, кроме недоумения и раздражения, не вызывают. Портал «АвтоВзгляд» выделил самые нелепые эргономические несуразности, встречающиеся в современных авто.
Бывает и так, что производитель вынужден оставляь как есть характерную для родного рынка позицию и не передлывать ее из-за банальной экономии, несмотря на то, что в другой стране это может не на шутку расстроить потребителя. Такое наблюдается у известных «бюджетников», речь о которых пойдет ниже.
А случается, что передовые воротилы мирового автопрома додумываются до таких оригинальных «фишек», к которым рядовому обывателю приходится привыкать заново. Но обо всем по порядку…
Звуковой сигнал
Покупатели Renault Logan и некоторых его соплатформенников по альянсу Renault-Nissan-АВТОВАЗ наверняка поначалу недоумевали, зачем производитель поместил клаксон в торец левого подрулевого рычага? А это как раз тот случай, когда ради экономии инженеры не стали пересматривать французское решение. Главное — привыкнуть.
Кнопки стеклоподъемников
Логановское семейство грешило еще одной особенностью — в салоне таких машин кнопки электрических стеклоподъемников расположены на центральной консоли. Чтобы водителю дотянуться до клавиш во время движения машины, придется отвлекаться от дороги. Неслучайно в последнем поколении Renault Logan кнопки перенесли в более традиционное место — на двери. А вот в японском Nissan Almera они расположены все так же по-французски.
Обогрев сидений
Еще одно недопонимание при общении с представителями французского автопрома — кнопки подогрева кресел, выведенные на боковую панель подушек сидений. Причем клавиши могут быть с разных сторон. Например, в Citroen C4 Grand Picasso они справа от водительского сидения, а в DS4 — слева. Увы, в любом случае их приходится нащупывать вслепую, и уж совсем непонятно каким образом выбирать нужный режим обогрева. За девушек обидно вдвойне — частые визиты в маникюрный салон обеспечены.
Переключение скоростей
Но не стоит во всех грехах винить одних лишь братьев французов. Например, немцы и американцы тоже хороши. Со времен альянса Daimler-Chrysler модели Mercedes-Benz унаследовали от заокеанских коллег подрулевой переключатель коробки передач — как у нашей старой доброй «Волги» ГАЗ-21. Вообще, если к этому привыкнуть, то подобное решение оказывается весьма удобным, потому что селектор под штурвалом для правой руки водителя оказывается ближе, чем традиционный, который находится внизу между сидениями. В любом случае, привычный правый подрулевой рычаг, управляющий стеклоочистителями, у «Мерседесов» отсутствует. Зато с левой стороны там сразу две «кочерги», и обе они основательно перегружены.
Сенсорные поворотники
Сенсорные нефиксируемые поворотники придумали другие немцы — из компании Opel. Со временем аналогичное решение внедрили в свои модели баварцы из BMW. Инженеры пытались облегчить водителю жизнь, чтобы ему не требовалось лишний раз щелкать переключателем, но в результате многие автовладельцы с трудом к этому привыкали. Действительно с первого раза сложно определить, вернулся ли рычаг в исходную позицию или нет. Именно поэтому на дорогах довольно часто можно видеть BMW с включенным поворотником…