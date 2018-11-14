5 самых неудобных решений в современных авто, сводящих водителей сума

Бывает и так, что производитель вынужден оставляь как есть характерную для родного рынка позицию и не передлывать ее из-за банальной экономии, несмотря на то, что в другой стране это может не на шутку расстроить потребителя. Такое наблюдается у известных «бюджетников», речь о которых пойдет ниже.

А случается, что передовые воротилы мирового автопрома додумываются до таких оригинальных «фишек», к которым рядовому обывателю приходится привыкать заново. Но обо всем по порядку…

Звуковой сигнал

Покупатели Renault Logan и некоторых его соплатформенников по альянсу Renault-Nissan-АВТОВАЗ наверняка поначалу недоумевали, зачем производитель поместил клаксон в торец левого подрулевого рычага? А это как раз тот случай, когда ради экономии инженеры не стали пересматривать французское решение. Главное — привыкнуть.

Кнопки стеклоподъемников

Логановское семейство грешило еще одной особенностью — в салоне таких машин кнопки электрических стеклоподъемников расположены на центральной консоли. Чтобы водителю дотянуться до клавиш во время движения машины, придется отвлекаться от дороги. Неслучайно в последнем поколении Renault Logan кнопки перенесли в более традиционное место — на двери. А вот в японском Nissan Almera они расположены все так же по-французски.