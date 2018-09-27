По Москве прошла волна угонов Toyota Camry

Эпизоды произошли в Южном округе Москвы и в близлежащих районах Подмосковья. Все инциденты зарегистрированы с минимальной разницей во времени. Эксперты сходятся во мнении, что автомобиль был «заказан» и в угонах участвовала одна и та же шайка.

Первые сигналы операторам системы безопасности «Цезарь Сателлит» пришли примерно в четыре часа утра с улицы Чертановская. Спустя 13 минут угонщики рискнули «увести» другую Toyota Camry практически из соседнего двора. Затем, судя по всему, злоумышленники решили попытать счастья за МКАДом, и еще два случая через непродолжительное время состоялись уже загородом в деревне Бутово (Ленинский район).

Преступники в каждой из попыток действовали по одной схеме: разбивали переднее боковое стекло, стремясь подключиться к диагностическому разъему авто и запрограммировать новые ключи, сообщает «Авторамблер».

Стоит отметить, что злоумышленникам не хватило толи времени, толи опыта, но все попытки оказались неудачными. Владельцы бизнес-седанов понесли минимальные убытки.