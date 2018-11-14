Рассекречен псевдокроссовер LADA XRAY Cross с новым «роботом»

По сути, это тот же агрегат с механизмом ZF и сцеплением Valeo, но он получил новую программу управления и дополнительную плашку контроллера в блоке управления. Иными словами, вазовцы запустили руки в «мозги», сделав их умнее.

Усовершенствованная АМТ может похвастать «зимним» режимом, когда при переключении рычага в «мануал» можно трогаться сразу со второй передачи. Также коробка обзавелась режимом creeping mode, позволяющим медленно двигаться после того, как отпустил педаль газа. Это очень удобно в вялотекущих дорожных заторах.

Автомобиль с такой коробкой передач сможет перевозить прицепы и буксировать другие авто. Но, как видно на фото, опубликованных Ладой Иксрей Клубом, переключатель системы LADA Ride Select на центральной консоли отсутствует. Скорее всего, функция смены режимов движения будет доступна опционально.