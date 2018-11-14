Рассекречен псевдокроссовер LADA XRAY Cross с новым «роботом»

Фото: LADA XRAY Клуб
В Сети появились первые фотографии LADA XRAY Cross c обновленной роботизированной коробкой передач. Она будет контактировать с тем же мотором, который АВТОВАЗ предлагает сейчас с «механикой»: 1,8-литровым бензиновым движком мощностью 122 л. с.
Светлана Ермолаева

По сути, это тот же агрегат с механизмом ZF и сцеплением Valeo, но он получил новую программу управления и дополнительную плашку контроллера в блоке управления. Иными словами, вазовцы запустили руки в «мозги», сделав их умнее.

Усовершенствованная АМТ может похвастать «зимним» режимом, когда при переключении рычага в «мануал» можно трогаться сразу со второй передачи. Также коробка обзавелась режимом creeping mode, позволяющим медленно двигаться после того, как отпустил педаль газа. Это очень удобно в вялотекущих дорожных заторах.

Автомобиль с такой коробкой передач сможет перевозить прицепы и буксировать другие авто. Но, как видно на фото, опубликованных Ладой Иксрей Клубом, переключатель системы LADA Ride Select на центральной консоли отсутствует. Скорее всего, функция смены режимов движения будет доступна опционально.

Представители АВТОВАЗа подтвердили появление LADA XRAY Cross с обновленным «роботом», но на вопрос портала «АвтоВзгляд» о ценах и сроках выхода модели на рынок ответить затруднились.

Кстати, мы уже протестировали LADA Vesta SW Cross с усовершенствованной роботизированной коробкой передач. Действительно ли пресловутый «робот» лишился всех своих прошлых недостатков, можно узнать здесь.

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14 ноября 2018
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