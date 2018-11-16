В октябре резко выросли российские продажи Infiniti

Если же брать в расчет финансовый год, который начинается в апреле, он отличается 2816 проданными авто (+1%).

Октябрьским лидером внутрибрендового хит-парада стал новый на российском рынке кроссовер QX50, который оснащается двухлитровой бензиновой «четверкой» мощностью 249 л. с., агрегатированной с вариатором и интеллектуальной системой полного привода. Цена на машину начинается от 2 699 000 рублей. «Паркетник» разошелся тиражом в 183 экземпляра.

Вторую строчку занял флагмански QX80, который пришелся по вкусу 104 покупателям. Японцы предлагают его российскому потребителю с двигателем объемом 5,6 л с отдачей в 405 «лошадей» и семидиапазонной АКП. Большой кроссовер обойдется минимум в 4 855 000 «деревянных».

На третьей позиции поселился полноприводный QX60, проданный в количестве 90 машин. Под его капотом — трехлитровый 405-сильный движок, агрегатированный семиступенчатым «автоматом».

Стоит отметить, что те же модели удерживают свои лидерские позиции и с начала финансового года.