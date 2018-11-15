KIA увеличила цены на две модели

В базе «пятидверка» предложена со 100-сильным мотором объемом 1,4 л, работающим совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. В списке оснащения такого KIA Ceed можно найти кондиционер и 15-дюймовые штампованные колесные диски.

В максимальной комплектации хетч с 1,4-литровым турбодвигателем мощностью 140 «лошадей», агрегатированным с шестидиапазонной АКП, обойдется в 1 494 900 «деревянных». За эти деньги покупатель получает авто с легкосплавными дисками диаметром 17 дюймов, светодиодной оптикой и боковыми зеркалами с электроприводом. Здесь водителю помогает электронный ассистент распознавания усталости водителя и адаптивный круиз-контроль, который «видит» дорожные знаки и удерживает авто в заданной полосе движения.

KIA Cerato в самом простом варианте исполнения отныне стоит 1 069 900 рублей. Он укомплектован 1,6-литровым движком с отдачей в 128 л. с., работающим в паре с шестискоростной механической коробкой передач. Седан в топе обойдется в 1 379 900. Его приводит в движение 150-сильный двухлитровый мотор вкупе с шестидиапазонным «автоматом».

Стоит отметить, что KIA Ceed в прошлом месяце уже прибавлял к стоимости 15 000 рублей. А вот свежий Cerato в октябре только вышел на рынок, и это его первое подорожание. Хотя — к гадалке не ходи — не последнее.