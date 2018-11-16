Почему «пинается» автоматическая коробка передач

Автоматическая коробка передач — технически сложное устройство, состоящее из планетарных редукторов (или валов с шестернями), фрикционов, электронного блока управления, распределительного модуля, радиатора охлаждения, гидротрансформатора со всем его богатством и множества прочих деталей. И потому найти причину «пинков» и подергиваний АКП даже опытному автослесарю порой бывает трудно.

Чаще всего к проблемам с «автоматом» приводит несвоевременное обслуживание агрегата — в частности, безответственное отношение к процедуре замены масла. Так называемая ATF-жидкость с течением времени теряет свои свойства, из-за чего эффективность передачи крутящего момента от мотора к колесам снижается. Отсюда и «пинки», и дрыгания, и прочие аномальные проявления.