Почему «пинается» автоматическая коробка передач

«Пинки» и дерганья АКП входят в число самых распространенных жалоб, с которыми водители обращаются в автосервисы, а вместе с тем и cамых горячо обсуждаемых тем на форумах. Почему коробка передач «для ленивых» начинает со временем капризничать и, главное, как это предотвратить, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Автоматическая коробка передач — технически сложное устройство, состоящее из планетарных редукторов (или валов с шестернями), фрикционов, электронного блока управления, распределительного модуля, радиатора охлаждения, гидротрансформатора со всем его богатством и множества прочих деталей. И потому найти причину «пинков» и подергиваний АКП даже опытному автослесарю порой бывает трудно.
Чаще всего к проблемам с «автоматом» приводит несвоевременное обслуживание агрегата — в частности, безответственное отношение к процедуре замены масла. Так называемая ATF-жидкость с течением времени теряет свои свойства, из-за чего эффективность передачи крутящего момента от мотора к колесам снижается. Отсюда и «пинки», и дрыгания, и прочие аномальные проявления.
Впрочем, не только маслу следует уделять особое внимание — в регулярной замене нуждается и фильтр. Этот расходник, отвечающий за очистку жидкости от грязи и стружки, рано или поздно забивается, что приводит к некорректной работе фрикционных дисков. Последние ввиду нехватки давления смазки проскальзывают, вызывая тем самым пресловутые толчки при переключении передач.
Обслуживая на сервисе «автомат», необходимо также прочищать радиатор охлаждения трансмиссии — жизненно важного устройства, контролирующего температуру в системе. Его патрубки, равно как и фильтр ATF-жидкости, имеет неприятное свойство забиваться. Как следствие: масло пригорает, коробка «толкается», а водитель мучается бессонницей, пытаясь понять, где же «зарыта собака».
Нередко случается, что автомеханики «приговаривают» фрикционы, погоревшие вследствие, опять же, халатного отношения к регламентам обслуживания. Изношенные или поврежденные диски не справляются со своими обязанностями, отчего страдают шестерни. Решение этой проблемы подразумевает длительный и серьезный ремонт АКП, влетающий, как правило, в копеечку.
«Капризы» автоматической коробки передач, помимо прочего, могут быть вызваны банальными дефектами проводки соленоидов. Окислился где-то контакт или порвался — трансмиссия начинает привлекать к себе внимание пинками и дерганьями. От этой напасти «застраховаться» куда сложнее, ведь с электрикой просто никогда не бывает. Однако риски можно минимизировать, избавляя трансмиссию от высоких нагрузок и своевременно, повторимся, ее обслуживая.