Представлен Hyundai Santa Fe нового поколения в удлиненной версии

На автосалон в китайский Гуанчжоу корейцы привезли Hyundai Santa Fe нового поколения в удлиненной версии. Это кроссовер оказался длиннее стандартной модели на 16 см, а его колесная база подросла на 10 см. Причем новинка получила целый ряд отличий и в дизайне кузова, и в техническом оснащении.
Передняя часть удлиненного Hyundai Santa Fe заводские художники не тронули и сосредоточились на оформлении кормы: перелицевали дверь багажника, бампер и задние фонари. Кроме того, немного сместили линию остекления.
В салоне тоже есть свои обновки: авто может похвастать иным рулевым колесом с усеченной нижней частью, а место рычага переключения коробки передач заняли несколько кнопок. Помимо прочего, инженеры поставили дактилоскопические датчики, как снаружи двери, так и на центрально консоли. Водитель такого кроссовера может открыть машину или запустить двигатель, приложив палец к специальному контроллеру.
Автомобиль оснастили бензиновым турбомотором объемом 2 л, мощность которого пока не разглашается. Движок агрегатирован с восьмискоростной автоматической коробкой передач, привод — передний или полный — на выбор.
Стоит сказать, что этот «паркетник» предназначен только для покупателей из Поднебесной, и на другие рынки бренд привозить его не собирается. Нам же придется довольствоваться обычным Santa Fe новой генерации с двумя моторами в линейке: бензиновым 2,4-литровым мощностью 188 л. с. и 200-сильным дизелем объемом 2,2 л. Российский прайс кроссовера начинается от 1 999 000 рублей.