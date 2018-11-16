Представлен Hyundai Santa Fe нового поколения в удлиненной версии

Передняя часть удлиненного Hyundai Santa Fe заводские художники не тронули и сосредоточились на оформлении кормы: перелицевали дверь багажника, бампер и задние фонари. Кроме того, немного сместили линию остекления.

В салоне тоже есть свои обновки: авто может похвастать иным рулевым колесом с усеченной нижней частью, а место рычага переключения коробки передач заняли несколько кнопок. Помимо прочего, инженеры поставили дактилоскопические датчики, как снаружи двери, так и на центрально консоли. Водитель такого кроссовера может открыть машину или запустить двигатель, приложив палец к специальному контроллеру.