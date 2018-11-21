В России резко выросли продажи Bentley

Самым продаваемым «британцем» стал первый и единственный кроссовер бренда Bentley Bentayga: с начала года его выбрали 156 состоятельных покупателей. Стоит отметить, что на долю этих авто пришлось 70% от всех проданных «Бентли» на отечественном рынке за указанный период. Кроме того, у нас продали 37 седанов Bentley Continental, 16 экземпляров Flying Spur и 8 представительских Mulsanne.

В ходе исследований стало известно, что больше всего новых обладателей роскошных машин с января появилось в столице: москвичи купили 116 Bentley. Второе место в рейтинге регионов занял Санкт-Петербург: там купили 25 таких машин. Тройку лидеров замыкает Московская область с показателем в 10 экземпляров.

Четвертую строчку вписался Краснодарский край (6 авто), а пятую разделили между собой Ленинградская область, Красноярский край и Башкирия, где зарегистрировали по 4 машины. Еще в 33 регионах продали от одной до трех британских люксовых автомобилей, сообщает агентство «Автостат».