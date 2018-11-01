За автомобилями Aurus выстроилась очередь на два года вперед

Производитель уже получил заказы, перекрывающие производство на ближайшие два года. Глава Sollers Вадим Швецов признался, что ни в 2019 году, ни в 2020 году возможности купить автомобиль Aurus уже нет. Причем российские продажи начнутся только после того, как машины будут запущены на зарубежные рынки.

Точные объемы, в которых будут собираться машины, производитель пока не озвучивает. Но, скорее всего, в первый год с конвейера сойдет не больше 70-ти экземпляров, сообщает агентство RNS. В свете этого информация о проданных авто на два года вперед звучит уже не так грандиозно.

Стоит сказать, что производственные мощности ФГУП «НАМИ» позволяют собирать около 200 автомобилей в год. Возможно, в ближайшее время производство будет налажено и в Татарстане.

Напомним, что компания Aurus в равных долях принадлежит ФГУП «НАМИ» и Sollers. В ее продуктовой линейке будут представлены седан и лимузин Senat, микроавтобус Arsenal, а также внедорожник Komendant. Все они созданы на агрегатной базе лучших мировых образцов. Неужели кто-то готов переплачивать миллионы рублей за российский шильдик?