Как и за что гаишники штрафуют водителей во дворах

Стоянка с работающим двигателем

Кстати, если вы зимой прогреваете свой автомобиль более пяти минут, вас также могут оштрафовать на полторы тысячи «деревянных», а в обеих столицах возьмут в два раза больше. Не стоит забывать, что ПДД запрещают стояку машины в жилой зоне с включенным двигателем, так что во дворе засекайте, сколько она у вас работает на холостом ходу.

Пьянство в припаркованном авто

Но если к большинству нарушений в жилой зоне сотрудники ГИБДД чаще всего равнодушны, то никогда не упустят возможность застукать нетрезвого автовладельца, сидящего в припаркованной у подъезда машине. Ведь это ему грозит 30-тысячным штрафом и лишением водительского удостоверения. Как показывает практика, гаишники смело «шьют» так называемые пьяные протоколы, даже если подвыпивший водитель просто сидит в салоне авто с выключенным мотором или стоит рядом с ключами в руках.

И это несмотря на то, что КоАП карает гражданина не за нахождение в машине в нетрезвом виде, а исключительно за управление авто в таком состоянии. Как правило, у судей первых инстанций «нет оснований не доверять» сотрудникам ГИБДД, хотя случаи, когда водители отстаивали свою невиновность в Верховном суде РФ, уже известны.