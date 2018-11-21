Как и за что гаишники штрафуют водителей во дворах

Каждый день покидая суетливые, запруженные улицы и въезжая в родной, тихий дворик, большинство из нас расслабляется и уже чувствует себя буквально дома. Но не стоит забывать, что в жилых зонах также действуют ПДД, за нарушения которых водитель может быть привлечен к ответственности. За что его могут оштрафовать возле подъезда, напоминает портал «АвтоВзгляд»
Удивительное дело — в общих положениях ПДД отсутствуют определения «Жилая зона» и «Дворовая территория», хотя эти понятия в тексте Правил встречаются не раз. Бесспорно одно: требования знака «Жилая зона» распространяются на дворовые территории, и в отличие от шоссе, проспектов и улиц, пешеход здесь считается полноправным хозяином, имеющим все преимущества движения перед автотранспортом.
Превышение скорости
Скорость автомобилей в жилых зонах и на дворовых территориях по умолчанию должна быть не более 20 км/ч, и соотвествующие ограничительные знаки там вешать необязательно. Причем здесь наказание за нарушение указанного пункта гораздо жестче, чем на остальной проезжей части, и не зависит от того, насколько превышен скоростной режим. Если во дворе вы разгонитесь до 21 км/ч, вам придется заплатить штраф в размере 1500 рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге с вас возьмут 3000.
Стоянка с работающим двигателем
Кстати, если вы зимой прогреваете свой автомобиль более пяти минут, вас также могут оштрафовать на полторы тысячи «деревянных», а в обеих столицах возьмут в два раза больше. Не стоит забывать, что ПДД запрещают стояку машины в жилой зоне с включенным двигателем, так что во дворе засекайте, сколько она у вас работает на холостом ходу.
Пьянство в припаркованном авто
Но если к большинству нарушений в жилой зоне сотрудники ГИБДД чаще всего равнодушны, то никогда не упустят возможность застукать нетрезвого автовладельца, сидящего в припаркованной у подъезда машине. Ведь это ему грозит 30-тысячным штрафом и лишением водительского удостоверения. Как показывает практика, гаишники смело «шьют» так называемые пьяные протоколы, даже если подвыпивший водитель просто сидит в салоне авто с выключенным мотором или стоит рядом с ключами в руках.
И это несмотря на то, что КоАП карает гражданина не за нахождение в машине в нетрезвом виде, а исключительно за управление авто в таком состоянии. Как правило, у судей первых инстанций «нет оснований не доверять» сотрудникам ГИБДД, хотя случаи, когда водители отстаивали свою невиновность в Верховном суде РФ, уже известны.
А еще в жилой зоне заперщено сквозное движение. Если гаишник докажет, что вы через двор объезжали пробку, то выпишет штраф на все те же 1500 рублей, а в Москве и Питере — 3000. Доказать факт такого правонарушения гаишники смогут, если зафиксируют его на видео. В Москве бывали случаи, когда жильцы домов, уставшие от пробок во дворах, вызывали ГИБДД. В результате один сотрудник вставал на въезде во двор, второй — на выезде, чтобы фиксировать факты сквозного проезда через жилую зону.
Правила парковки
Но чаще всего, в связи с тотальным дефицитом парковочного пространства во дворах, водители нарушают там правила парковки. Остановить автовладельцев, которые привыкли преграждать своими машинами тротуары, ставить авто на газонах и даже детских площадках, могут только специальные заграждения. А если таковых нет, то мало кого смущают установленные за это санкции — 5000 рублей, ведь нарушение еще надо доказать. Правда, в последнее время активные горожане все чаще сдают таких нарушителей посредством своих смартфонов и активно внедряемых властями стукаческих приложений.