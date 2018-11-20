В Москве сменился лидер авторынка

На вершину автомобильного хит-парада вернулся KIA Rio, который за указанный период пришелся по вкусу 1432 покупателям, подняв показатель на 35% относительно прошлого года. Модели удалось подняться со второй позиции.

Второе место досталось Volkswagen Polo, сентябрьскому лидеру: седан разошелся тиражом в 1062 экземпляра (+50%). Третье место заняла Skoda Octavia, впервые попавшая в московский ТОП-3. Чешский лифтбэк реализовали в количестве 943 машин (+20%). До этого авто красовалось только на десятом месте. На четвертой строке прописался Hyundai Solaris (839 машин, −2%), а на пятой — Skoda Rapid (762 штуки, +50%).

Остальные позиции чата с шестой по десятую получили одни кроссоверы: Hyundai Creta (686 авто, −4%), Renault Kaptur (629 машин, продажи подскочили сразу в 2,7 раза), Volkswagen Tiguan (544 автомобиля, −1%), Skoda Kodiaq (534 единицы, рост в 9,5 раза) и Nissan X-Trail (516 экземпляров, +43%).