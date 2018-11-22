Ford рассказал о будущем кроссовера Focus в России

От традиционных «Фокусов» версии Active отличаются увеличенным дорожным просветом, дополнительной пластиковой защитой кузова, колесными дисками большего диаметра, а также модернизированной подвеской — в частности, иными амортизаторами и стабилизаторами.

Кроме того, «внедорожные» машины могут похвастать двумя новыми режима езды: Slippery (для скользких дорог) и Trail (для вояжам по песку). Почти кроссоверы — привод, правда, исключительно передний.

В моторную гамму Ford Focus Active вошли только те агрегаты, что развивают свыше 120 л. с. Речь идет о бензиновых турбомоторах мощностью 125, 150 и 182 л. с., а также дизельных двигателях, генерирующих 120 и 150 сил. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат».

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщила Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью Ford Sollers, в России в обозримом будущем «внедорожные» Focus не появятся. Хотя, вопрос остается открытым — не исключено, что однажды в шоу-румы отечественных дилеров эти машины все-таки поступят.