Ford рассказал о будущем кроссовера Focus в России

Фото: Ford
Компания Ford презентовала публике «внедорожные» модификации хетчбэка и универсала Focus, получившие названия Active и Active Wagon соответственно. В Европе заказы на новинки уже принимаются, а вот в нашей стране автомобили в обозримом будущем не появятся, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщили в российском офисе марки.
Виктория Базылева

От традиционных «Фокусов» версии Active отличаются увеличенным дорожным просветом, дополнительной пластиковой защитой кузова, колесными дисками большего диаметра, а также модернизированной подвеской — в частности, иными амортизаторами и стабилизаторами.

Кроме того, «внедорожные» машины могут похвастать двумя новыми режима езды: Slippery (для скользких дорог) и Trail (для вояжам по песку). Почти кроссоверы — привод, правда, исключительно передний.

В моторную гамму Ford Focus Active вошли только те агрегаты, что развивают свыше 120 л. с. Речь идет о бензиновых турбомоторах мощностью 125, 150 и 182 л. с., а также дизельных двигателях, генерирующих 120 и 150 сил. Коробки передач — шестиступенчатая «механика» и восьмидиапазонный «автомат».

Как порталу «АвтоВзгляд» сообщила Екатерина Комарова, менеджер по связям с общественностью Ford Sollers, в России в обозримом будущем «внедорожные» Focus не появятся. Хотя, вопрос остается открытым — не исключено, что однажды в шоу-румы отечественных дилеров эти машины все-таки поступят.

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22 ноября 2018
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