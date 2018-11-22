Maserati выкатила на российский рынок три новинки

Кроссовер обзавелся оригинальным аэродинамическим карбоновым обвесом от тюнинг-ателье Larte Design. Вместе с роскошными седанами Maserati Ghibli и Quattroporte, Levante получил иной рычаг восьмиступенчтой АКП с наиболее удобным алгоритмом перехода на ручное переключение. А в режим парковки «автомат» теперь переводится с помощью кнопки «Р». Кроме того, инженеры усовершенствовали монитор информационно-развлекательной системы и эргономику управления климат-контролем.

В салоне тоже видны перемены: дизайнеры использовали в отделке особенным способом выделанную кожу Pieno Fiore. Опционально материал доступен в трех цветах: черном, красном и коричневом. Разработчики расширили цветовую гамму окраски кузовов: отныне покупатель может выбирать оттенок Maserati Quattroporte из десяти вариантов, а моделей Ghibli и Levante — из одиннадцати. Помимо того, обновилась коллекция колесных дисков: появилось пять свежих вариаций исполнения.

Кстати, портал «АвтоВзгляд» уже испытал обновленный Maserati Levante, и не абы где, а на самом настоящем гоночном треке — подробнее можно прочитать здесь.