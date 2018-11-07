Что лучше для машины: «литые» диски или «штамповка»

В советские годы литые диски были уделом тонкой прослойки партийной элиты да закрытого мира автоспорта. Простой автолюбитель мог и не знать, что бывают иной вариант колес, кроме штампованного стального «тазика». Сегодня же на рынке представлено огромное количество самых разнообразных, отличных друг от друга по цене и дизайну литых дисков. Так почему же многие автовладельцы до сих пор не отказались от «штамповки», ведь можно купить «литье» за те же деньги?

Чтобы расставить все точки над «i» и принять для себя окончательное решение, достаточно просто разобраться в своих же требованиях к колесу. Какие задачи и какие цели перед вами стоят, сколько лет покупке предстоит радовать глаз, а также в каких условиях будет происходить эксплуатация. И, наконец, ключевой момент: какой бюджет выделить? А теперь разберем каждый пункт подробно.

Внешний вид

Важнейший фактор при выборе обновки, кто бы там чего не насоветовал, визуальный. Именно колеса — атрибут, который с легкостью меняет внешность автомобиля. Скромная рабочая лошадка заиграет яркими красками, если на местах старых и ржавых «штампов» появится новенькое блестящее «литье». Почти все направления тюнинга так или иначе подразумевают этот аргумент.