Что лучше для машины: «литые» диски или «штамповка»

Выбор любого предмета автомобильного обихода — дело сугубо индивидуальное, можно даже сказать, интимное. На вкус и цвет — все фломастеры разные. Поэтому идеальный вариант, лучший для конкретного случая, может сделать только сам автовладелец. А вот универсальные критерии при покупке колесных дисков выделить можно. В плюсах и минусах каждого варианта разобрался портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

В советские годы литые диски были уделом тонкой прослойки партийной элиты да закрытого мира автоспорта. Простой автолюбитель мог и не знать, что бывают иной вариант колес, кроме штампованного стального «тазика». Сегодня же на рынке представлено огромное количество самых разнообразных, отличных друг от друга по цене и дизайну литых дисков. Так почему же многие автовладельцы до сих пор не отказались от «штамповки», ведь можно купить «литье» за те же деньги?

Чтобы расставить все точки над «i» и принять для себя окончательное решение, достаточно просто разобраться в своих же требованиях к колесу. Какие задачи и какие цели перед вами стоят, сколько лет покупке предстоит радовать глаз, а также в каких условиях будет происходить эксплуатация. И, наконец, ключевой момент: какой бюджет выделить? А теперь разберем каждый пункт подробно.

Внешний вид

Важнейший фактор при выборе обновки, кто бы там чего не насоветовал, визуальный. Именно колеса — атрибут, который с легкостью меняет внешность автомобиля. Скромная рабочая лошадка заиграет яркими красками, если на местах старых и ржавых «штампов» появится новенькое блестящее «литье». Почти все направления тюнинга так или иначе подразумевают этот аргумент.

Казалось бы, победа в этой номинации автоматически должна быть присуждена «литью». Но нет, американская компания U. S. Wheel сумела создать настолько стильные и красивые стальные диски для внедорожников, что многие «джиповоды» отдают предпочтение «штамповкам» даже в визуальном аспекте! А среди легковых автомобилей выделился Opel: например, Astra поколения J обладала красивыми пятилучевыми стальными дисками, которые многие покупатели выбирали именно за дизайн!

Ресурс

Стальная конструкция, произведенная методом штампа, мягче диска, отлитого из сплава алюминия и магния. «Сталь» быстрее изнашивается, ржавеет и требует замены намного раньше «литья». Но это при идеальных условиях эксплуатации: отсутствии аварий и преодолений препятствий на высоких скоростях, регулярной балансировке и прочих сервисных мероприятиях. При этом очень многое зависит от качества литого диска, ведь иные китайские «литые» поделки куда хуже российских стальных.

Увы, но сегодня российский рынок переполнен китайским «литьем», расколоть которое может не только «пойманный» бордюрный камень, но и неумелое действие пневматическим гайковертом! Выяснить истинный порог возможностей такого колеса можно лишь методом проб и ошибок, а установка такого диска на автомобиль может привести к аварии даже в безобидной ситуации. Основа колеса может лопнуть на незаметной яме, деформироваться от неприметного контакта с бордюром, а уж уровень покраски не способен выдержать никакой критики. Даже при нормальной повседневной эксплуатации китайский литой диск быстро потеряет форму, перестанет балансироваться и начнет разносить подвеску автомобиля. Задумываться о ремонте такого колеса и вовсе не следует. Но об этом в следующем абзаце.

Фото avtovzglyad.ru

Ремонтопригодность

Штампованные диски — абсолютный победитель этого конкурса. Они могут плохо выглядеть, ржаветь и гнуться, но для приведения их в тонус достаточно молотка и банки краски. От контакта с камнем или другим «случайным» предметом литой диск скорее лопнет, но коль уж загнется, выпрямить себя не даст. А стальной — запросто! Притом сделать это можно даже в полевых условиях.

Прокат стального диска на специальном станке тоже дает отличные результаты: опытный мастер может вывести «в ноль» даже запущенный экспонат! Отпескоструить, загрунтовать и хорошенько покрасить — будет выглядеть как новый! И функцию свою выполнять, как новый! Так что плохие дороги, грунтовки и гребенки, которые быстро превращают в рухлядь колеса, стимулируют к приобретению именно стальных дисков. Есть к тому и еще один веский довод.

Отношения с подвеской

Дело в том, что при серьезном «контакте», когда «эхо» прокатиться не только по колесу, но и по всей подвеске автомобиля, штампованный диск погнется, погасив энергию удара. Таким образом стальной «тазик» примет на себя львиную долю проблем, а его ремонт или замена обойдется в разы дешевле, чем «хирургия» рычагов и тяг.

Перевешивает этот довод тот факт, что «сталь» значительно тяжелее литья, а значит ее установка приводит к увеличению расхода топлива. К тому же она быстрее и проще деформируется, то есть требует постоянного внимания специалиста и, по мнению «быстрых» пилотов, непосредственным образом влияет на управляемость автомобиля. Но если автомобиль постоянно «проживает» в городе с хорошими дорогами, то бояться перечисленных проблем не стоит. А вот коли «ареалом обитания» транспортного средства стали проселочные дороги, разбитые грунтовки, где превалирует не скорость и управляемость, а простота в эксплуатации и заявленная выше защитная функция — то тут стоит задуматься. Вы где ездить собрались?

Цена вопроса

Более шестидесяти процентов всех автомобилей на планете Земле оснащены стальным штампованными дисками. Причина такой популярности проста и понятна: цена «штамповки» значительно ниже. Стальные колесные диски проще и дешевле в изготовлении: их штампуют тиражом в миллионы экземпляров, а прокат, из которого они сделаны, намного бюджетнее «крылатых» металлов — алюминия и магния.

Процесс изготовления литых дисков намного сложнее: их отливают, потом обрабатывают, многие элементы этого сложно действа до сих пор не автоматизированы на 100 процентов. К тому же, стальные диски красят более стойкими к механическому воздействию составами, форму, как правило, выбирают такую, чтобы она не выступала за контуры автомобиля и уж точно — за контуры покрышки. Про «литье» такого сказать нельзя: в погоне за вниманием покупателя, производитель старается покорить дизайном, который отлично смотрится на полке в магазине, но совершенно не приспособлен к реальной жизни. Поэтому литые диски редко сохраняют первозданный лоск дольше трех месяцев, а реставрация обойдется в копеечку.

…Оценив места, где пройдет жизнь автомобиля, а также те параметры, которые необходимы по мнению непосредственного владельца машины, и нужно сделать выбор. Свой собственный, верный и правильный. А в процессе непосредственной эксплуатации пару раз в год заезжать на балансировку — от количества, качества и точного расположения грузиков по ободу колеса зависит не только «здоровье» подвески, но и безопасность пассажиров.

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7 ноября 2018
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