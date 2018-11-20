Тест-драйв Maserati Levante: бешеный «итальянец» уходит в отрыв

Для испытаний нам был выделен не весь трек, а только часть его, зато с довольно интересной конфигурацией поворотов, которые, после недавней реконструкции полигона, стали еще интереснее. Сначала профессиональный инструктор из фирменной школы Maserati Master плавно прокатил вашего корреспондента по трассе, чтобы я запомнил повороты, после чего мы с ним поменялись местами.
Прыгаю за баранку самого мощного бензинового Levante SQ4 о 430 жеребцах, подвеску — в режим Sport, коробку — в режим Manual: переключаться буду подрулевыми лепестками, мы же все-таки на треке. Педаль акселератора в пол — Maserati слегка приседает, после чего выстреливает так, что у неподготовленных людей с непривычки может потемнеть в глазах, а сами глазные яблоки прижмутся к затылку. Не успеваю даже моргнуть, как стрелка тахометра упирается в красную зону, короткий щелчок пальцами правой руки — вторая — Levante разгоняется еще быстрее, третья — кроссовер уже буквально летит над ровной гладью мокрого асфальта автодрома. Перед поворотом тормоз в пол, короткий щелчок левым рычажком — Levante резко осаживается, и я начинаю плавно вкручивать его в поворот.
Надо сказать, что кроссовер есть кроссовер, так что его стремление вырваться наружу с означенной траектории вполне предсказуемо и понятно, а следовательно и логично, но легко корректируется рулем. Выход из поворота, прибавляю газу и вот уже снова машина просит высшую передачу — короткий щелчок правой рукой, снова третья, газ в пол, еще щелчок, четвертая, приближается сложный поворот-шпилька, тормоз в пол, два щелчка левой — Maserati после мощной перегазовки оглашает окрестности сочным злым рыком.
- Фото avtovzglyad.ru
- Фото avtovzglyad.ru
Вообще, звук Maserati — отдельная песня, фирменная фишка итальянского бренда. Эти автомобили слышно издалека, еще задолго до их непосредственного появления из-за поворота. Постепенно увеличивая скорость прохождения круга, заставляю машину ехать буквально на грани скольжения, благо что электроника в спорт-режиме подобное позволяет. Яростно прогнав несколько кругов, заезжаю на пит-лейн и с удовлетворением отмечаю характерный запах тормозных колодок — мощные механизмы справились со своей задачей на отлично.
Резюмируя свои заезды, невольно сформировалась мысль: если Maserati удастся довести надежность своих автомобилей до уровня, скажем, Porsche, то успех им может быть обеспечен, ведь цена на эти премиальные кроссоверы вполне адекватна (по меркам класса, разумеется). Тем более, что на выбор предлагаются два бензиновых и два дизельных двигателя, а также множество вариантов отделки интерьера. Так что цена в пять с небольшим миллионов рублей в данном случае не кажется сногсшибательной. Особенно если взглянуть на ценник нового VW Touareg, например…