Тест-драйв Maserati Levante: бешеный «итальянец» уходит в отрыв

Прыгаю за баранку самого мощного бензинового Levante SQ4 о 430 жеребцах, подвеску — в режим Sport, коробку — в режим Manual: переключаться буду подрулевыми лепестками, мы же все-таки на треке. Педаль акселератора в пол — Maserati слегка приседает, после чего выстреливает так, что у неподготовленных людей с непривычки может потемнеть в глазах, а сами глазные яблоки прижмутся к затылку. Не успеваю даже моргнуть, как стрелка тахометра упирается в красную зону, короткий щелчок пальцами правой руки — вторая — Levante разгоняется еще быстрее, третья — кроссовер уже буквально летит над ровной гладью мокрого асфальта автодрома. Перед поворотом тормоз в пол, короткий щелчок левым рычажком — Levante резко осаживается, и я начинаю плавно вкручивать его в поворот.

Надо сказать, что кроссовер есть кроссовер, так что его стремление вырваться наружу с означенной траектории вполне предсказуемо и понятно, а следовательно и логично, но легко корректируется рулем. Выход из поворота, прибавляю газу и вот уже снова машина просит высшую передачу — короткий щелчок правой рукой, снова третья, газ в пол, еще щелчок, четвертая, приближается сложный поворот-шпилька, тормоз в пол, два щелчка левой — Maserati после мощной перегазовки оглашает окрестности сочным злым рыком.