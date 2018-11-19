Совершенство эстеровых технологий

У знатоков французских смазочных материалов при слове ESTER возникают те же ассоциации с гармоничностью и совершенством. Они знают, какие достоинства несут в себе моторные масла от компании Motul, созданные по эстеровой технологии. И отмечают забавную аналогию: ведь молекулы таких масел так же «слиты воедино» с металлическими деталями двигателя, как и совершенства бальзаковской героини. В этом им помогают разнополярные заряды частиц масла и металла в парах трения, взаимное притяжение которых создает прилипание смазочного материала к защищаемой поверхности.

Впрочем, достоинств у эстеровых технологий ничуть не меньше, чем у одноименной литературной барышни. Прочность масляной пленки, высокий индекс вязкости, фактическая ликвидация граничного режима трения, высокая моющая активность, низкая испаряемость — вот их далеко не полный перечень, реализуемый в продукции компании Motul уже почти полвека. Однако за последнее время компания сделала очередной скачок вперед — речь о технологии ESTER Core®, воплощенной в линейке моторных масел 300V.

Эстер хорошеет на глазах

Что конкретно скрывается за технологией ESTER Core®? Химик ответит так: она подразумевает использование комбинации различных эстеров для достижения нужных параметров. Именно по такой технологии Motul сегодня производит масла серии 300V Motorsport (Авто) и 300V Factory Line (Мото) из компонентов базовых масел V-группы. Компания положила начало производству 100% синтетических смазочных материалов на основе сложных эфиров, применяемых в авиации.

Для потребителя пометка ESTER Core® фактически обозначает новинку, коренным образом отличающуюся от эстеровой продукции прошлых десятилетий.

Не задирайся!

Обычно создатели масел применяют в своей продукции противозадирные EP — присадки (EP — extreme pressure additives), выполняющие роль твердых смазок. А вот в линейке масел 300V с задирами совместно борются как упомянутые противозадирные присадки, так и «природные» противозадирные свойства эстерового базового масла 5-й группы. В результате деталям двигателя обеспечивается более масштабная защита, недостижимая при использовании иных масел.

Повышай производительность!

Новая линейка масел уменьшает внутренние потери двигателя на преодоление сил трения, позволяя ему в полной мере реализовывать заложенные характеристики. Полярные молекулы образуют при этом на деталях мотора прочную пленку, способствуя поддержанию стабильно высокого давления масла и его высокой термической устойчивости. А патентованный состав низколетучих базовых масел с минимальным угаром позволяет продукту сохранять изначальные свойства в течение всего срока эксплуатации. Это свойство полезно как в спортивных соревнованиях, так и для «обычной» эксплуатации.