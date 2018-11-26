Стартовала опытная сборка шасси для новых тягачей КамАЗ К5

Стоит сказать, что одно из основных отличий нового грузовика от собратьев— это именно перфорированная рама с заранее подготовленными отверстиями под крепеж, который, к слову сказать, весь одного размера. Теперь не нужно каждый раз менять настройки инструмента, что раньше отнимало очень много времени.

На первых образцах места крепления комплектующих к раме просто отмечены мелом, а в дальнейшем, разметку будут наносить автоматически еще при изготовлении рамы. Кроме того, ожидается, что доработок во время опытного производства будет крайне мало, потому что К5 — первый КамАЗ, который еще на стадии разработки проверили с помощью инструментов виртуального моделирования.

Что же касается собственно опытного производства, то на нем на подготовленную раму в первую очередь установили задний мост и переднюю ось, которые изготовили на этом же производстве. С завода двигателей привезли 450-сильный мотор, а с прессово-рамного завода доставили алюминиевый топливный бак объемом 800 л.