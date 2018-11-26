Стартовала опытная сборка шасси для новых тягачей КамАЗ К5

Фото: КамАЗ
Представители Камского автозавода, рассказав о старте опытного производства шасси для тягачей новейшего семейства К5, поделились подробностями. Первый образец собрали на специальной платформе, размещенной между двух главных сборочных конвейеров.
Светлана Ермолаева

Стоит сказать, что одно из основных отличий нового грузовика от собратьев— это именно перфорированная рама с заранее подготовленными отверстиями под крепеж, который, к слову сказать, весь одного размера. Теперь не нужно каждый раз менять настройки инструмента, что раньше отнимало очень много времени.

На первых образцах места крепления комплектующих к раме просто отмечены мелом, а в дальнейшем, разметку будут наносить автоматически еще при изготовлении рамы. Кроме того, ожидается, что доработок во время опытного производства будет крайне мало, потому что К5 — первый КамАЗ, который еще на стадии разработки проверили с помощью инструментов виртуального моделирования.

Что же касается собственно опытного производства, то на нем на подготовленную раму в первую очередь установили задний мост и переднюю ось, которые изготовили на этом же производстве. С завода двигателей привезли 450-сильный мотор, а с прессово-рамного завода доставили алюминиевый топливный бак объемом 800 л.

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26 ноября 2018
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