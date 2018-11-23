Опасно ли оставлять машину на передаче вместо ручника

Использовать в качестве удерживающего устройства коробку передач водители научились еще в прошлом столетии, когда на отечественных дорогах преобладали «Жигули», УАЗики, «Москвичи» и прочие изделия советского автопрома. Таким образом автомобилисты минимизировали риски столкнуться с проблемами стояночного тормоза — закисанием тросика и, главное, примерзанием колодок.

Даже несмотря на то, что в 2000-х годах на смену устаревшим агрегатам пришли более технически совершенные, трудности с «ручником» — особенно в морозное время года — никуда не делись. Влага, попадающая на тормозные механизмы, как блокировала при минусовых температурах колодки и барабаны или диски, так и блокирует. И потому многие водители до сих предпочитают традиционному стопору передачу.