Опасно ли оставлять машину на передаче вместо ручника

В кругах автовладельцев бытует мнение, что оставлять автомобиль с механической трансмиссией, так сказать, на передаче крайне небезопасно — мол, таким образом можно нанести машине огромный вред. Насколько это утверждение соответствует действительности, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Использовать в качестве удерживающего устройства коробку передач водители научились еще в прошлом столетии, когда на отечественных дорогах преобладали «Жигули», УАЗики, «Москвичи» и прочие изделия советского автопрома. Таким образом автомобилисты минимизировали риски столкнуться с проблемами стояночного тормоза — закисанием тросика и, главное, примерзанием колодок.
Даже несмотря на то, что в 2000-х годах на смену устаревшим агрегатам пришли более технически совершенные, трудности с «ручником» — особенно в морозное время года — никуда не делись. Влага, попадающая на тормозные механизмы, как блокировала при минусовых температурах колодки и барабаны или диски, так и блокирует. И потому многие водители до сих предпочитают традиционному стопору передачу.
Однако есть и те, кто утверждает, что «дедовский» способ нынче крайне опасен — мол, теперь, оставляя машину на передаче, можно нанести ей тяжелый вред: причем не только трансмиссии, но и двигателю. Автомобильные форумы пестрят грустными историями о том, как водители, отказавшиеся от «ручника» в пользу «скорости», в итоге заносили в кассы автосервисов огромные суммы.
Вот, к примеру, один автовладелец делится своим печальным опытом, предостерегая других: «Вечером на парковке поставил авто на передачу, а с утра, когда попытался запустить двигатель, машина начала капризничать. Раздался удар, мотор заглох, появился сильный стук в районе головки блока. В сервисе выявили проскальзывание ремня ГРМ и сбой в работе газораспределительного механизма». Совпадение?
Да, как выяснил портал «АвтоВзгляд», никакой взаимосвязи между дорогостоящими ремонтами и регулярной парковкой на передаче нет. По словам Дмитрия Королева, технического эксперта компании «Русский АвтоМотоКлуб» — службы эвакуации и техпомощи — использовать коробку передач вместо «ручника» на стоянке совершенно спокойно можно как на старых машинах, сошедших с конвейера еще в СССР, так и на совсем новых.
Правда, совсем забывать про стояночный тормоз не стоит — хотя бы изредка его необходимо нагружать работой в целях профилактики тех же прикисаний. При парковке на ровной поверхности, скажем, машину можно оставлять на передаче. А в случае стоянки на крутом уклоне, лучше — для пущей уверенности — дополнительно задействовать и «ручник». Не стоит этого делать разве что сразу после мойки и при очень низких температурах — в таких случаях шансы примерзания тормозов крайне высоки.